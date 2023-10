MART – ROVERETO (TN) * OPERE: « NOVITÀ A CASA DEPERO, NUOVO ALLESTIMENTO E FOCUS DEDICATO A LINO SGARAVATTI »

16.33 - lunedì 16 ottobre 2023

Dieci piccole sculture giocattolo accolgono il pubblico in quello che fu l’ingresso originario del museo. Il nuovo allestimento della Casa d’Arte Futurista Depero. L’allestimento permanente, nel quale le opere di Depero vengono esposte a rotazione, si arricchisce dei Giocattoli futuristi di Lino Sgaravatti, in occasione dei trent’anni dalla scomparsa. Recentemente acquisite dal Mart, le sculture dialogano con l’immaginario di Fortunato Depero attraverso una serie di fotografie realizzate negli anni Venti.

Tornano in mostra anche i celebri Martellatori e si rinnova la sezione dedicata a Depero e il Trentino.

Comunicato e immagini in allegato.

Dida:

Fortunato Depero, Martellatori, 1923 (ricostruzione 2000)

Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto

Lino Sgaravatti, Pinguino, 1930

Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Donazione eredi dell’artista

Lino Sgaravatti, Guardia svizzera, 1930

Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Donazione eredi dell’artista