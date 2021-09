RETE 4 – ” QUARTA REPUBBLICA ” * TRA GLI OSPITI DI NICOLA PORRO: « PAOLO SCARONI – GIORGIO SPAZIANI TESTA – GIOVANNI DI PERRI, LUNEDÌ 20 SETTEMBRE »

L’obbligo del green pass per poter lavorare, il caro bollette, la riforma del catasto e il rifiuto di Silvio Berlusconi di sottoporsi alla perizia psichiatrica disposta dal tribunale di Milano saranno alcuni dei principali temi che verranno affrontati domani, lunedì 20 settembre, a “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica, condotto da Nicola Porro, in onda su Retequattro, a partire dalle 21.25.

Nel corso della puntata, spazio anche a un reportage dalla Gran Bretagna, dove sono state alleggerite le misure anti-Covid e si è deciso di non introdurre la certificazione vaccinale per accedere alle discoteche, agli eventi sportivi e ai concerti. E ancora, un confronto tra virologi in merito alla terza dose di vaccino, che verrà ora somministrata ai soggetti più fragili, e un’inchiesta sulla prostituzione a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento che parteciperanno al dibattito: l’ex amministratore delegato di Eni ed Enel e ora presidente del Milan Paolo Scaroni, il responsabile del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino Giovanni Di Perri, il sociologo Luca Ricolfi, la deputata e coordinatrice di Forza Italia a Milano Cristina Rossello, il senatore di Leu Francesco Laforgia, la regista Anselma Dell’Olio, Fidelia Cascini della task-force dati per l’emergenza Covid-19, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, Guido Crosetto, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Piero Sansonetti, Stefano Cappellini, Francesca Fagnani, Daniele Capezzone e suor Anna Monia Alfieri.

Non mancheranno poi i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.