ON. MATURI (CENTRO DESTRA) * ORSI TRENTINO: « OK L’INIZIATIVA DEL CANDIDATO PRESIDENTE PAT GEROSA, PER IL TAVOLO SUL TEMA GESTIONE »

“Come Centro Destra accogliamo con favore e speranza l’iniziativa del candidato Presidente Francesca Gerosa nel voler istituire un tavolo di confronto sul tema della gestione degli orsi con i diversi stakeholders, dalle sigle ambientaliste e animaliste alle realtà produttive ed economiche interessate come allevatori e Confesercenti, senza dimenticare la parte scientifica rappresentata dai veterinari.

Trovo che questo nuovo approccio sia di fondamentale importanza perché finalmente si supera la logica della mera contrapposizione e si crea concretamente un dialogo per il bene dei trentini e del Trentino volto alla costruzione di un dialogo e scelte condivise.

Se il candidato Presidente lo riterrà, siamo disponibili a dare il nostro contributo fattivo nel cercare una mediazione che sia rispettosa delle differenti sensibilità e che affronti la questione finalmente con la testa e non con la pancia”.

Così in una nota il leader del Centro Destra Filippo Maturi, che già si era occupato in passato del problema del sovraffollamento degli orsi in Trentino in qualità di deputato e responsabile nazionale del dipartimento per la tutela animale della Lega Salvini Premier.