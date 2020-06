DEPUTATI TRENTINI LEGA * AEROPORTO VERONA: « IL GOVERNO RIAPRA IL “ VALERIO CATULLO ”, LA SUA CHIUSURA STA COMPORTANDO CONSEGUENZE PESANTI PER IL TURISMO TRENTINO »

Il governo proceda al più presto alla riapertura dell’aeroporto di Verona-Villafranca “Valerio Catullo” chiuso ormai da diversi mesi a causa dell’emergenza sanitaria.

Lo scalo aeroportuale veronese si trova in una posizione decisiva: rappresenta un centro logistico sull’asse del Brennero e corridoio di comunicazione col Nord Europa estremamente importante per il tessuto economico non solo del Veneto ma anche del Trentino Alto-Adige.

Non solo, è anche uno scalo a servizio del Paese ed è strategico per la mobilità dei cittadini di tutte le aree interessate. La sua chiusura sta comportando conseguenze pesanti per il turismo soprattutto in questo periodo di inizio stagione estiva. Abbiamo quindi presentato un’interrogazione parlamentare al ministro De Micheli affinché riattivi immediatamente il Catullo in modo da tutelare il territorio veneto e quello trentino penalizzati da questa prolungata chiusura rispetto a altri scali già operativi”.

Così i deputati trentini della Lega: Vanessa Cattoi, Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto.