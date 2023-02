SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * CIMA COSTE (DRO) – INTERVENTO NOTTURNO: « VOLO DELL’ELICOTTERO, PER TRASPORTARE UNO DEI DUE ARRAMPICATORI » (VIDEO)

14.43 - lunedì 6 febbraio 2023

Intervento notturno in Cima alle Coste (Dro). Nella serata di ieri, una cordata di due ragazzi provenienti da Riccione ed impegnati lungo la via d’arrampicata “Te lo dò io il Colorado” in località Cima alle Coste (Dro) si è ritrovata bloccata al penultimo tiro della stessa, sia a causa del buio che di un infortunio occorso ad uno dei due scalatori, dovuto ad un precedente distaccamento di roccia. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 18.30.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero per evacuare uno dei due arrampicatori, dopo che il personale del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di competenza di Riva del Garda si era calato in corda doppia fino al punto dov’era incrodata la coppia, constatando i traumi di uno dei due ragazzi (al ginocchio e ad una mano). L’infortunato è stato trasferito poi all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Inoltre, è stato inviato da terra anche il personale della vicina stazione dei Vigili del Fuoco di Dro, la cui fotoelettrica si è rivelata preziosa nell’illuminare a giorno la parete per tutta la durata dell’intervento.