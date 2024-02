RIGENERA ROVERETO (TN) * CARNEVALE DEI BAMBINI: « MASCHERINA PIÙ ORIGINALE, PRIMO PREMIO ALLA MACCHINA FERRARI DEL PICCOLO THOMAS »

08.36 - lunedì 12 febbraio 2024

Carnevale dei bambini di Rovereto. entusiasmo e divertimento per le mascherine in festa. Evento tutto al palasport nonostante il tempo inclemente. Come per gli appuntamenti di venerdì, rinviati soltanto in extremis, anche per la “Grande sfilata delle mascherine” in programma ieri pomeriggio per le vie della città, appuntamento-clou della 69^ edizione del “Carnevale dei Bambini di Rovereto”, alla fine la sfilata è saltata causa un ritorno della pioggia proprio in prossimità della partenza del lungo corteo colorato e festoso na gli organizzatori, i Distretti del centro urbano, non si sono dati per vinti e la festa si è spostata direttamente nell’accogliente palazzetto dello sport “Angelo Marchetti” di via Piomarta dove le centinaia di mascherine, accompagnate da genitori e nonni, sono state accolte dalle note della Musica cittadina Riccardo Zandonai e del Corpo bandistico “Pederzini” di Lizzana, con le immancabili e scenografiche majorettes.

Grazie alla collaborazione dei Distretti del centro urbano, supportati da Confcommercio Rovereto e Vallagarina, che hanno messo in campo proposte originali e diffuse in città, anche il pomeriggio di ieri ha creato un evento molto apprezzato dai presenti, con la minigiunta che ha fatto parte della giuria e, a fine giornata, ha restituito alla sindaca Giulia Robol le chiavi della città, ricevute sabato scorso nella cerimonia di apertura ufficiale del Carnevale 2024 in municipio.

Tra musica ed applausi sono sfilate tante mascherine, singole, a coppie, a gruppi ed anche per famiglia. Alla fine il primo premio della giuria per la mascherina più originale è andato alla macchina Ferrari del piccolo Thomas davanti al sempre attrattivo dinosauro e ad un’affascinante geisha. Un irresistibile duo “gallo e gallina” si è aggiudicato il primo premio riservato alle Coppie, davanti ad un doppio Harry Potter al femminile e a due piccoli supereroi. Nella classifica per i gruppi più originali ha sbancato la scuola materna mille colori con tanti personaggi molto accattivanti, aggiudicandosi anche il premio speciale quale “gruppo più numeroso”; al secondo posto la scuola Montessori ed al terzo una bella famiglia. Il premio “famiglia più numerosa” è andato alla “Family Prezzis”.

La sindaca Giulia Robol, presente insieme all’assessora a cultura e giovani Micol Cossali, ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, lodando la minigiunta per l’impegno e per i suggerimenti proposti. Insieme a Monica Laitempergher, portavoce del Distretto Rovereto Downtown e ad Angela Passuello (Distretto della Quercia), il gruppo alpini di Lizzanella ed il “gruppo sorrisi” hanno fornito la loro preziosa collaborazione nella raccolta delle iscrizioni e alla gestione dell’evento.

PROGRAMMA DI OGGI (LUNEDI’ 12 FEBBRAIO)

Domani (lunedì 12 febbraio) si recuperano nei vari Distretti alcuni degli eventi rinviati nei giorni scorsi: nel Distretto Rovereto Downtown la truccabimbi in largo Foibe dalle 15.30 alle 17.30 e la Scorribanda musicale dei Piccoli Grandi Violinisti, in collaborazione con Abies Alb dalle dalle ore 16.00 lungo le vie del Distretto; inoltre anche l’originale “Arrivano le Mascottes Cartoons!”, I personaggi di Walt Disney e fanstasista scultore di palloncini dalle 15.30 alle 18.00. Nel Distretto San Marco la BandaStorta, esibizione itinerante dell’irresistibile quintetto di fiati, tra le 15 e le 18.