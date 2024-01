TRENTINO * CONFAGRICOLTURA E ASSOCIAZIONE CONTADINI (LETTERA CONGIUNTA): « MANIFESTAZIONI PROTESTA, ANDARE IN PIAZZA E NON RACCOGLIERE RISULTATI NON SAREBBE GIUSTO »

09.47 - giovedì 25 gennaio 2024

Nei prossimi giorni, ci saranno manifestazioni di associazioni spontanee che attaccheranno anche il nostro lavoro. Noi abbiamo la responsabilità di tenere la barra dritta, ne va del futuro delle nostre aziende. Tenere la barra dritta significa avere la schiena dritta ed un’idea chiara di cosa significa fare sindacato, che vuol dire innanzitutto proteggere i soci. Come? portando all’attenzione delle Istituzioni tutte le nostre proposte rispetto ai problemi che incontriamo e che ci vengono segnalati – dichiara Diego Coller, Presidente di Confagricoltura del Trentino – In questi anni il nostro contributo sui temi della PAC e del Green Deal è stato fondamentale per riequilibrare una proposta che arrivava da Bruxelles totalmente sbagliata.

Siamo stati gli unici in particolare sulla PAC a criticare un’impostazione che chiedeva agli agricoltori di produrre meno e con una serie di norme che anziché semplificare avrebbero addirittura incrementato la burocrazia, o a imporre misure che anziché guardare al mercato ed alla gestione del rischio, avrebbero guardato solo all’ambiente. Siamo stati gli unici a dirlo chiaramente due anni fa. Facile, oggi, riprendere le nostre posizioni. Come in questi anni vorremmo ricordarvi le battaglie che abbiamo fatto inoltre su Agricoltura 4.0, sulla riduzione dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari, sulla legge di restaurazione della natura, sulle emissioni degli allevamenti, sui danni della fauna selvatica, sull’acqua, sul Nutriscore e sul Packaging. – continua il Presidente di Associazione Contadini Trentini Luciano Clementi.

Tutte battaglie condotte a viso aperto e che ci hanno permesso di dare un forte segnale di attenzione alle esigenze delle nostre imprese, tutelandole al meglio ed ottenendo significativi risultati come altrettanto hanno fatto negli scorsi anni sul gasolio agricolo. Per tutti questi motivi e non solo, l’autorevolezza della nostra Associazione ci porta responsabilmente a confrontarci nei tavoli istituzionali. E a quei tavoli dobbiamo portare le nostre richieste e le nostre istanze, per convincere la politica sulla bontà delle nostre proposte che sono quelle delle imprese che rappresentiamo. “Abbiamo incontrato l’Assessore Zanotelli insieme alle altre associazioni agricole e della cooperazione ed abbiamo ribadito con forza quali sono i problemi sul tavolo.

Abbiamo trovato attenzione da parte dell’Assessore, che avvierà un confronto serrato, attraverso la convocazione di specifici tavoli di lavoro, sui temi più caldi per trovare le giuste soluzioni: dalla Pac, alla manodopera, alla gestione del rischio, ai settori in crisi e agli aspetti fiscali.

Alcuni di questi su nostra espressa richiesta sono già in fase conclusiva, in particolare quello sul problema degli alloggi, di estrema necessità, e quello sul problema delle cabine dei trattori. Il nostro contributo è stato fondamentale per affrontare i temi trattati e tutelare i soci.” – conclude Coller.

Di fronte a questi segnali di apertura e di attenzione, nostro compito sarà quello di arrivare a questi tavoli con le nostre proposte. Andare in piazza e non raccogliere risultati oggi non avrebbe senso e non sarebbe giusto per i nostri soci. Continuiamo quindi a lavorare sugli obiettivi che ci siamo dati cercando sempre di migliorare le condizioni di mercato in cui le nostre aziende competono. Perché Confagricoltura del Trentino e ACT rappresentano gli imprenditori agricoli trentini!

Diego Coller – Presidente Confagricoltura Trentino

Luciano Clementi – Presidente Associazione contadini Trentini