GIOVANI CAMPOBASE * “LAVORO E QUALITÀ DELLA VITA IN TRENTINO“: « FORUM CON ERMANNO FERRARI – GIULIA COMPER – ANDREA MARSONET, A TRENTO – VIA GIUSTI (3/5 -18.00) »

19.15 - martedì 30 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Oggi presso le sale del Marinaio il gruppo giovani di Campobase si è presentato ufficialmente alla stampa lanciando il primo di una serie di eventi che verranno organizzati. L’evento avrà come tema la qualità della vita e il mercato del lavoro in Trentino. Si terrà a Trento venerdì 3 maggio alle ore 18 presso la sala auditorium in Via Giusti 35. I relatori saranno Ermanno Ferrari (CISL), Giulia Comper (Cooperazione) e Andrea Marsonet (Confindustria). Modererà Margherita Montanari, responsabile delle pagine economiche del quotidiano il T.

I giovani, per voce del coordinatore Davide Demozzi, hanno riportato la loro volontà di essere protagonisti all’interno del partito per contribuire attivamente a svilupparne l’indirizzo politico da una prospettiva giovane. È di recente costituzione la sezione giovanile: è stata firmata da una quindicina di giovani del partito una lettera portata al direttivo (accolta con piacere ed entusiasmo) per formalizzare la costituzione della sezione. Sono circa una ventina i giovani del gruppo che si incontrano regolarmente. E questo evento è il primo di una serie per provare a dare un contributo alla politica trentina. Il Trentino ha man mano perso la sua capacità di governare. Potrebbe invece fare molto grazie alla sua autonomia. Se ne parlerà relativamente al tema del lavoro in questo primo evento. Ma sono molti i temi che interessano i giovani che potrebbero essere gestiti meglio dalla provincia. La mobilità, la conciliazione vita-famiglia, la casa e le relazioni a livello europeo con i paesi confinanti solo per citare qualche esempio.

Il gruppo vuole affrontare il tema con un chiaro sguardo politico ma interrogando persone chiave ed esperti di quel settore per trovare risposte e soluzioni condivise e fondate. In un mondo in cui la politica è vista come qualcosa di negativo e non interessa ai giovani, il gruppo vuole mettersi in prima linea per dare il proprio contributo e cercare di avere un impatto positivo sul proprio contesto. Campobase è un partito territoriale e il gruppo giovani, in linea con il partito, vuole cercare di avanzare proposte per tornare a fare del Trentino un luogo di innovazione dove la politica sappia avere un impatto positivo sulla vita delle persone (giovani e non). Alla conferenza stampa erano presenti, oltre al coordinatore Davide Demozzi e alla consigliera provinciale Chiara Maule, alcuni dei giovani del partito: Anastasia Facchinelli, Silvia Orri e Edoardo Bertotti Franchi. I ragazzi e le ragazze sono però anche tanti altri. Circa una ventina di persone, tra l’altro non solo del capoluogo.