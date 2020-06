PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS – DATI AL 12 GIUGNO: « ZERO DECESSI E DUE POSITIVI, TOTALE TAMPONI ANALIZZATI 1.438 »

Coronavirus: zero decessi, due positivi. Valori fortunatamente sempre bassi dal rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che informa di due nuovi casi positivi da Covid 19 nelle ultime 24 ore, un dei quali individuato grazie ai test, l’altro invece caratterizzato da sintomi che si sono manifestati negli ultimi cinque giorni. Fortunatamente rimane a quota zero l’aggiornamento sui decessi.

Stabile anche il numero dei ricoveri che rimane uguale a ieri: sei pazienti negli ospedali trentini di cui uno in rianimazione.

Ancora numeri importanti sul fronte tamponi: ne sono stati analizzati 668 in Azienda sanitaria, 325 da Cibio e 445 dalla Fem per un totale di 1438 tamponi.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole – sempre in cima alle raccomandazioni perché il virus, in assenza del vaccino, si può sconfiggere solo così – dal Commissariato del governo arrivano i seguenti dati: 1234 controlli su persone, nessuna sanzione e 307 verifiche in esercizi commerciali (in questo caso, una sanzione).