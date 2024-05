CARABINIERI – TRENTO * PERGINE VALSUGANA: «RAPINA E MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE, ARRESTATO 17ENNE PROVENIENTE DAL MAROCCO»

13.15 - martedì 21 maggio 2024

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Pergine Valsugana (TN), hanno rintracciato e arrestato un giovane di 17 anni proveniente dal Marocco, nei cui confronti il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Trento aveva emesso una Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere.

La misura cautelare restrittiva è stata adottata a carico del minore in quanto ritenuto responsabile di rapina impropria aggravata dall’uso di strumenti atti ad offendere in concorso con altre due persone ai danni di una coetanea, e per essersi reso protagonista di due episodi distinti di minaccia, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. La rapina per cui si è proceduto era avvenuta circa un mese fa presso la spiaggia libera del lungolago di Caldonazzo, in danno di una ragazza di 17 anni, a cui -assieme ad altri due complici- aveva sottratto il cellulare. Alla reazione della vittima che aveva cercato di riprendersi il telefonino, il giovane le spruzzò in viso uno spray urticante, per poi darsi alla fuga con i suoi correi (un 17enne e un 19enne). Le immediate indagini dei Carabinieri consentirono di risalire alla loro identità e di recuperare l’I-phone sottratto.

Il primo degli episodi di minaccia, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale si è invece verificato nei giorni immediatamente successivi, durante il suo trasferimento presso una Comunità socio-educativa in provincia di Salerno; nella circostanza mimava più volte lo sgozzamento ai militari che si stavano occupando del suo accompagnamento, sferrandogli anche calci e pugni.

Da quella comunità era fuggito dopo solo alcune ore, per poi fare nuovamente ritorno in Trentino. Dopo qualche giorno si è reso protagonista di un nuovo episodio di intemperanza: recatosi presso la comunità di accoglienza di San Vito di Pergine Valsugana, presso cui era stato ospite nei mesi antecedenti, ha iniziato a inveire contro alcuni passanti minacciandoli anche con una bottiglia di vetro rotta. I Carabinieri, prontamente allertati, riuscivano a disarmarlo e a contenerlo, seppure con non poche difficoltà. Nell’ultimo periodo, pur essendo stato allontanato dalla struttura di San Vito a causa dei suoi comportamenti violenti (aveva aggredito un’addetta alle pulizie; assalito e minacciato con un coltello un volontario ed una educatrice della cooperativa che gestisce il centro) aveva cercato più volte di farvi rientro. A seguito del suo arresto, il minorenne è stato condotto presso l’istituto penale per i minorenni di Treviso. Per la persona indagata vige, in ogni caso, la presunzione d’innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà provata con sentenza passata in giudicato.