COMUNE OSSANA (TN) * “ECHI DI GUERRA“: « DALL’UCRAINA ALL’ALTA VAL DI SOLE, INTERVERRANNO FAUSTO BILOSLAVO ED IL GENERALE FRANCESCO IPPOLITI (4/9) »

09.56 - giovedì 01 settembre 2022

Dall’Ucraina all’alta Val di Sole. Una serata di riflessione tra conflitto e speranza di pace. Domenica sera al Cinema Teatro Comunale l’appuntamento conclusivo di Echi di Guerra, il programma di eventi dedicato al presente e alla memoria. Il conflitto tra Mosca e Kiev al centro del dibattito con l’inviato Fausto Biloslavo, il generale Francesco Ippoliti e il giornalista Danilo Elia.

Analizzare il presente, non dimenticare il passato, favorire la cultura della pace. Sono gli obiettivi dell’incontro pubblico sul conflitto tra Russia e Ucraina in agenda domenica presso il Cinema Teatro Comunale di Ossana a partire dalle 21. L’evento chiuderà il programma di “Echi di Guerra”, l’iniziativa lanciata dai Comuni di Ossana, Pellizzano e Vermiglio per stimolare una discussione sui conflitti e il loro impatto sociale. Per giorni, incontri, confronti, iniziative culturali e un concerto, quello dei Modena City Ramblers, andato in scena sabato scorso a Pellizzano, hanno coinvolto la cittadinanza e ispirato importanti momenti di riflessione.

Prestigioso il trio degli ospiti che interverranno domenica sera. Tra questi Fausto Biloslavo, giornalista e inviato di guerra che dagli Anni ’80 racconta sul campo la realtà bellica, e Francesco Ippoliti, generale con una lunga esperienza presso lo Stato Maggiore nonché docente all’Università LUM di Milano e collaboratore delle testate Report Difesa e Mondo Internazionale. A discutere con loro il giornalista Danilo Elia, profondo conoscitore del mondo post sovietico e autore del recentissimo saggio “Ucraina, una guerra annunciata”.

Il dibattito sull’invasione russa dell’Ucraina assume un significato particolare in un territorio segnato profondamente dalle tracce e dalla memoria delle vicende belliche. Tuttora costellata dai resti di forti, caserme, postazioni militari, gallerie ad alta quota e ricoveri, infatti, l’Alta Val di Sole è oggi un vero e proprio museo storico a cielo aperto, autentico custode della memoria di ciò che fu la Prima Guerra Mondiale sul fronte italo-austriaco.

“Oggi, a distanza di oltre un secolo da quegli eventi, il senso di angoscia legato al presente chiama in causa la necessità di comprendere meglio il significato stesso dei conflitti attraverso il confronto e la discussione”, sottolineano gli organizzatori. “Temi come le implicazioni geopolitiche dello scontro tra Mosca e Kiev, le conseguenze socio-economiche e l’impatto della guerra sulla nostra quotidianità sono fonte di profonda preoccupazione. E, come tali, impongono a noi tutti di stimolare una discussione pubblica sul valore della Pace coinvolgendo soprattutto i giovani. Siamo certi che l’incontro di domenica rappresenti un’importante occasione in tal senso”.