CONSIGLIO PAT * QUINTA COMMISSIONE: «RINVIATO DDL ZEROSEI / BANDI PER NOMINA DIRETTORI MUSEI / STRADA IN SALITA PER DDL MINORANZA»

17.22 - martedì 21 maggio 2024

In Quinta commissione oggi pomeriggio è stato “aperto” il ddl n. 20 sull’introduzione del sistema integrato “zerosei”. Disegno di legge di maggioranza che, dopo l’illustrazione, è stato sospeso per un confronto con una proposta sulla stessa materia della minoranza e per la necessità di un ulteriore approfondimento con l’assessorato. Via anche all’iter del ddl n. 16 della minoranza che ha come obiettivo l’introduzione dei bandi per la scelta dei direttori dei musei della Provincia.

Ddl “zerosei” c’è ancora bisogno di tempo

Come detto in Quinta commissione, oggi pomeriggio, è stato “aperto” il ddl n. 20 sull’introduzione del sistema educativo integrato “zerosei”. La proponente, ha ricordato che il ddl è una sorta di ripensamento rispetto a quello presentato nella scorsa legislatura. Oggi, ha detto, sono maturate le condizioni per ripresentare il ddl con alcuni correttivi in base al sofferto dibattito dello scorso anno che si era svolto nel clima accesso dell’allungamento a 11 mesi dell’anno scolastico della scuola dell’infanzia. Lo zerosei, ha detto ancora, è stato istituito in base alla normativa nazionale. Quindi, si era pensato a una declinazione trentina di questa novità. La volontà è quella di tenere ferma la legge del 1977 e quella del 2004 e si pensa a una normativa quadro entro il quale inserire le iniziative “zerosei” che stanno venendo avanti. Le sperimentazioni devono nascere dal basso, ha aggiunto la proponente, ma è chiaro che se queste vengono inserite in un quadro legislativo si potranno avere più garanzie per i bambini, le famiglie e i lavoratori. La proponente ha ricordato inoltre che alcune regioni hanno già legiferato su questa materia e ha aggiunto che oggi il Consiglio è chiamato a dare risposte alle esigenze di questa fascia d’età per i prossimi 15 anni. Questo “zerosei” pone al centro il progetto educativo, al quale segue l’aspetto gestionale indispensabile per offrire servizi all’altezza anche nelle zone più svantaggiate. In questo quadro si inserisce anche la conciliazione lavoro – famiglia offrendo risposte moderne e omogenee sul territorio.

Una consigliera della minoranza ha affermato di condividere la “filosofia” del ddl e la necessità di introdurre anche in Trentino lo “zerosei”. Un sistema che passa però attraverso il coinvolgimento delle operatrici dei nidi e delle scuole dell’infanzia. Condivisione che va oltre la questione normativa che comunque rimane importante per integrare lo “zerosei” nel sistema educativo e anche per non rimanere gli ultimi in Italia dove si sta puntando molto sul coordinamento pedagogico. Importante puntare su questo servizio anche per contrastare la denatalità, ma si deve mantenere alta la qualità nell’educazione dei più piccoli. Passaggio fondamentale per la crescita equilibrata delle persone. La consigliera ha annunciato il deposito di un ddl sulla stessa materia per la quale ha chiesto un mese di sospensione della proposta di maggioranza.

La vicepresidente della Giunta ha ricordato che è già stato avviato un tavolo di lavoro e confronto nel quale ci sono i rappresentanti della scuola dell’infanzia e si pensa di allargare la partecipazione alla cooperazione. L’obiettivo è condiviso, ha aggiunto, ma c’è bisogno di tempo per effettuare analisi più approfondite per la delicatezza del tema. Sì allo “zerosei”, quindi, ma con le strutture si sta procedendo con le analisi necessarie e perciò serve ancora un po’ di tempo. La proponente del ddl ha risposto che le buone leggi passano anche dalla condivisione e quindi ha condiviso l’idea di procedere per passi successivi. Ma, ha ricordato, avere una normativa quadro significa procedere con ordine, anche perché se le esperienze sul territorio vanno troppo avanti poi, come dimostra l’esperienza, diventa assai complesso ricondurre tutto alla norma. Del resto, ha aggiunto, anche a livello nazionale si è proceduto in questo modo seppur con un profondo lavoro di concertazione. Sempre dalla maggioranza si è affermato che la tematica della conciliazione deve essere inserita nello “zerosei”. Infatti, ha ribadito la proponente, questo c’è nel ddl ma senza voler assorbire i servizi esistenti. Un altro esponente di maggioranza ha detto che la risposta deve essere politica nell’intento però di superare le barriere ideologiche che, nella scorsa legislatura, hanno tagliato la strada del ddl 35. La proposta deve avere l’obiettivo di dare risposte alle famiglie che hanno bisogno di una presenza capillare dei servizi. Una scelta inevitabilmente politica,, così come politico è il no ideologico che è stato espresso dall’opposizione nella scorsa legislatura. La vicepresidente della Giunta ha ricordato che a Pellizzano e a Ruffrè sono già state avviate esperienze e se ne sta avviando un’altra a Trento. Sperimentazioni che sono fondamentali. Inoltre, il coinvolgimento delle coop permetterà anche un confronto sui servizi conciliativi. Il 28, ha ricordato una consigliera di opposizione, si terrà una conferenza d’informazione sui temi dell’infanzia.

Bandi per i direttori dei musei provinciale, la maggioranza dice no

Si è poi passati al ddl n. 16 dell’opposizione e riguarda le nomine dei direttori dei Musei provinciali, quindi degli enti funzionali della Pat. Il direttore, ha affermato la proponente, è una figura centrale che deve avere una certa autonomia dai cda e dai comitati scientifici. La legge del 2007 prevede la nomina dei direttore da parte della Giunta in base alle caratteristiche professionali. Ma è accaduto che molte scelte sono state fatte nell’ambito della dirigenza Pat. Oggi però la competizione tra musei è più agguerrita e quindi è nata la riflessione sul fatto che non basta più scegliere i direttori nell’ambito del pubblico. Invece, anche in linea con la legge Franceschini, si deve allargare la platea, attraverso i bandi, a figure con specifiche competenze e esperienza anche internazionali. Il ddl interviene poi anche sulle competenze del direttore che oggi sono demandate alla Giunta. Un aspetto limitante, è stato detto, e quindi si è proposto di inserire in legge i compiti del direttore che corrispondono anche alle competenze. Il Trentino, ha concluso la proponente, ha bisogno di questa legge anche perché molti direttori sono in fase di pensionamento. Questo, ha aggiunto, non è un ddl contro qualcuno, anche perché tutti i direttori hanno fatto molto bene il loro lavoro. La proponente ha ricordato che la vicepresidente ha già fatto un bando per il Muse e questo va bene, ma non si è capito perché non si faccia per gli altri musei.

La vicepresidente della Giunta ha precisato che la strada da seguire è quella di cambiare la prassi e non una legge che già permette di fare i bandi. La legge 7, ha sottolineato, prevede già il concorso pubblico per la figura dirigenziale. Lo dimostra il fatto che per il direttore del Muse si è scelta la strada della selezione pubblica senza modificare la norma. Nel merito del ddl viene addirittura cancellato lo status dirigenziale della figura del direttore, scelta che rappresenta un passo indietro. D’accordo, invece, sulla necessità di sentire comunque il cda sulla nomina, anche se nel ddl si entra troppo nel dettaglio delle procedure di selezione finendo per ingessare le possibilità di scelta. Anche i compiti del direttore, ha ricordato la vicepresidente, sono già definiti dai regolamenti dei musei e inserirli in legge rischia di diventare un ostacolo all’evoluzione di queste istituzioni culturali. Meglio, invece, definire in legge le competenze e le esperienze necessarie a svolgere questo ruolo. La selezione per il Muse è in corso, ma ha annunciato che si procederà sulla stessa linea anche per gli altri musei. La proponente ha replicato affermando che la legge attuale offre troppo spazio alla discrezionalità della Giunta. Come dimostra la situazione del Mart. E comunque la legge 7 non va nella direzione della competitività e della trasparenza. La vicepresidente ha risposto che le proposte di legge non si dovrebbero fare per ostacolare qualcuno. Un altro rappresentante di maggioranza ha anche lui detto che i regolamenti dei musei dettano le caratteristiche necessarie ai direttori. Quindi, il ddl è sbagliato anche perché finirebbe per legare le mani ai musei che, pur rappresentando un unico sistema, hanno la loro autonomia e le loro specificità. Sbagliato anche prevedere commissioni di valutazione fatte da 5 professori universitari che magari non hanno alcuna esperienza in tema di musei. La proponente ha ribadito alla vicepresidente che il suo ddl non ha nomi e cognomi, ma riguarda solo l’introduzione dei bandi per aumentare la competitività e togliere la discrezionalità della Giunta. La questione non è quindi il Mart, ma il sistema museale e la sua governance. Una esponente della maggioranza ha detto che il ddl richiede certificazioni della lingua inglese troppo severe, dimenticando invece le competenze manageriali, così come le lauree richieste sono troppo restrittive. La vicepresidente ha specificato che nel bando per il Muse è richiesta la certificazione C per l’inglese, con una verifica sullo scritto e il parlato, e qualifiche sul piano del management.

I lavoratori del Mart verranno sentiti in una seduta congiunta con la Terza commissione

Infine, è stata respinta la proposta di una consigliera di minoranza di ascoltare in Quinta commissione i sindacalisti che rappresentano i lavoratori delle coop che lavorano al Muse. Il presidente della commissione ha affermato che il tema riguarda la materia contrattuale che quindi esula dalle competenze della Quinta. Una posizione che non è stata condivisa dalla minoranza perché, è stato detto, non si tratta solo del contratto ma anche del funzionamento di un museo che dà in appalto una serie di servizi. Quindi, della politica museale e dell’organizzazione del Muse che, col nuovo contratto, cambierebbe natura ritornando a un’impostazione classica. Alla fine si è trovata una sintesi che ha messo tutti d’accordo: verrà organizzata una seduta congiunta su questo argomento tra la Quinta e la commissione competente, cioè la Terza.