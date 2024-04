MART – ROVERETO (TN) * GIORNATE SPECIALI MAGGIO: « ARTISTS’ BOOK WEEK 2024 / LA MENTE NON È SCRITTA / SCIAMANI – VIDEO SCREENING »

17.57 - martedì 30 aprile 2024

Giornate speciali. 1 maggio | Giornata internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici. Dedica il 1 maggio all’arte, le sedi del Mart sono aperte.

18 maggio | Giornata interazionale dei musei. L’ingresso in tutte le sedi del Mart è gratuito. Approfittane!

Trento Film Festival e Mart

Fino al 5 maggio i visitatori del Mart e gli Amici del Museo hanno diritto all’ingresso ridotto al Festival. Per tutto il mese di maggio chi ha un biglietto del Trento Film Festival entra al Mart con tariffa ridotta.

La mente non è scritta. La ricerca artistica di Ugo Carrega

7 maggio, ore 18.00 | Foyer dell’Archivio del ‘900

Personaggio eclettico e dalle diverse anime, l’artista Ugo Carrega ha avuto un ruolo estremamente importante per l’esperienza verbovisuale italiana. Attraverso un’analisi dei materiali pubblicati nella digital library del Mart, l’intervento di Irene Cimò, dottoranda dell’Università di Milano, propone di rintracciare alcuni caratteri ricorrenti nella sua ricerca artistica, ripercorrendone la carriera e mettendone in evidenza i punti di riferimento culturali. Introduce Duccio Dogheria, Archivio del ’900.

Evento organizzato in occasione della mostra Poetry in the box, in corso a Museion fino al 1 settembre 2024. Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

XIV Giornata nazionale degli Archivi di architettura 2024: l’architettura e le arti. Un rapporto intenso: Mario Radice e Giuseppe Terragni fra architettura e arte

16 maggio, ore 17.00 | Mart, Sale espositive e Foyer dell’Archivio del ‘900

All’architettura e al rapporto con le arti è intitolata una sezione della mostra Arte e Fascismo. Sono presenti fotografie, dipinti e opere grafiche sulla Casa del Fascio di Como di Giuseppe Terragni, ampiamente documentata nel fondo del pittore comasco Mario Radice, conservato nell’Archivio del ‘900. Della sua collaborazione con Terragni, dell’avvento della guerra e del crollo del regime fascista parlerà l’architetto Giovanni Marzari, già curatore 10 anni fa della mostra dedicata dal Mart a Mario Radice.

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. Prenotazione: eventi@mart.tn.it | Scopri di più.

Artists’ Book Week 2024

Dal 20 al 26 maggio | Online

Terza edizione dell’evento dedicato alla digitalizzazione dei libri d’artista del Novecento. Da lunedì 20 a domenica 26 maggio sette libri d’artista di altrettante protagoniste delle ricerche tra parola e immagine saranno caricati sulla digital library del Mart e rilanciati sulla pagina Facebook dell’Archivio del ’900. Protagoniste: Mirella Bentivoglio, Tomaso Binga, Irma Blank, Liliana Landi, KettyLa Rocca, Lucia Marcucci e Anna Oberto.

Sciamani – Video Screening

9 maggio, ore 18.00 | Palazzo delle Albere – secondo piano

Nella sezione dedicata all’arte contemporanea della mostra Sciamani. Comunicare con l’invisibile è presente una ricca sezione filmica. I curatori della mostra Massimiliano Nicola Mollona e Gabriele Lorenzoni propongono una visione accompagnata delle opere video di Ben Russel e Mali Weil, alla presenza degli artisti.

Partecipazione gratuita. Prenotazione consigliata: eventi@mart.tn.it

Orizzonti sciamanici | Scopri qui il calendario degli eventi a cura di Mart, MUSE – Museo delle Scienze e METS – Museo etnografico trentino San Michele.

Prosegue il calendario di appuntamenti sul tema della Felicità pubblica, oggetto di indagine della mostra in corso alla Galleria Civica di Trento, fino al 30 giugno.

Talk / visita guidata

14 maggio, ore 16.30 | Aula 003 Facoltà di Lettere e Filosofia, via Tommaso Gar 14, Trento

a seguire ore 18.00 | Galleria Civica Trento

Volunteers for Volunteers è progetto performativo di Ahmet Öğüt, artista turco basato a Berlino, da sempre attivo nella sensibilizzazione ai temi dell’impegno civico e del volontariato. Il talk è organizzato da Officina Espositiva UNITN e Galleria Civica con il sostegno di Trento Capitale Europea del Volontariato 2024. A seguire visita guidata alla mostra.

Prenotazione consigliata: eventi@mart.tn.it

Performance / Talk

15 maggio, ore 17.30 | Fontana del Nettuno, Piazza Duomo, Trento

a seguire ore 18.30 | Studio d’Arte Andromeda, Via Malpaga 17, Trento

Condensazione (dopo l’Apnea) è una performance di Chiara Ventura ideata per la mostra Allegoria della felicità pubblica. La performance, presentata in prima assoluta, connette amore e felicità pubblica attraverso le tre funzioni fondamentali di Reciprocità, Dono e Fiducia.

Dice l’artista: “Una società felice è tale se costituita da persone capaci di amare”.

Happening

16 maggio, ore 18.00 | Largo Pigarelli, Trento

L’happening, realizzato da Museo Wunderkammer, prevede la realizzazione, inaugurazione e decostruzione di un monumento effimero nel centro di Largo Pigarelli. Il monumento sarà dedicato alla protesta femminista legata al processo Zorzi, di cui ricorre il cinquantenario (1974).

Concerto

17 maggio, ore 18.30 | Spazio Piera, via Lavisotto 9, Trento

Strange Pianos è un concerto/performance di e con Jacopo Mazzonelli, artista visivo e musicista, ed Eleonora Wegher, pianista, realizzato su strumenti rari e strumenti giocattolo dalla collezione dell’artista. Protagonisti di una performance dove il repertorio è stato selezionato per esaltarne le differenti singolarità, gli strumenti, spesso rarissimi, vengono non solo suonati, ma anche raccontati e mostrati al pubblico.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Collaborazioni

Galassia Mart

Proiezione film-documentario La linea Infinita

4 maggio, ore 10.30 | Mart, Sala conferenze

In occasione della mostra Memè Olivi. Oltre la linea, presso la Sale delle Vele del Municipio di Nogaredo, proiezione del docu-film sull’opera e il percorso della pittrice Amelia Gambini Rossano, conosciuta come Memè Olivi.

Sarà presente la regista Amie Williams.

Ingresso libero | Scopri di più.

Eventi a cura di CITRAC – CIrcolo TRentino per l’Architettura Contemporanea al Mart

Riconoscimento NODI all’architetto austriaco Bernardo Bader

10 maggio, ore 18.30 | Mart, Sala conferenze

II nuovo percorso NODI del CITRAC lega tra loro persone, obiettivi, storie, progetti, pensieri; con l’obiettivo di tessere trame e sciogliere proposte, generare reciproche e continue contaminazioni che sono il lievito di ogni ricerca architettonica e culturale.

La personalità di Bernardo Bader contribuisce alla definizione del panorama architettonico trentino fornendo opportunità di crescita culturale, anche con uno sguardo esterno ed internazionale. Conferenza in inglese con traduzione simultanea.

Finissage mostra Costruire il Trentino

31 maggio, ore 18.30 | Mart, Sala conferenze

I progetti premiati, finalisti e menzionati del Premio e Rassegna di architettura Costruire il Trentino verranno raccontati dai protagonisti nel corso della serata moderata da Simona Galateo, curatrice del catalogo Costruire il Trentino.

Al termine verrà presentato il catalogo e sarà possibile vistare la mostra allestita negli spazi del Mart.

Per entrambi gli eventi la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti: info@citrac.it | Scopri di più.

Liceo Musicale e Coreutico Bonporti al Mart

Danzare il Museo

29 maggio, ore 16.00 e 17.00 | Mart, spazi esterni

Sotto la cupola del Mart i danzatori e le danzatrici, insieme ai musicisti e alle musiciste del Liceo Musicale e Coreutico Bonporti, riempiranno la piazza di danza, suoni e colori per una nuova edizione di Danzare il Museo.

Ingresso gratuito. Info: education@mart.tn.it | Scopri di più.

7 maggio

Visita guidata alla mostra Pietro Gaudenzi. La virtù delle donne

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 5 maggio

10 maggio

Percorso Slow Art 1

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 10 maggio

14 maggio

Incontro Rotari: una storia da scoprire

Mezzocorona (TN)

Prenotazioni entro il 10 maggio

22 maggio

Visita guidata alla mostra Sciamani. Comunicare con l’invisibile

Palazzo delle Albere, Trento

Prenotazioni entro il 20 maggio

28 maggio

Incontro Slow Art 2. Confronto riguardo l’esperienza Slow Art

Mart, Rovereto e online

29 maggio

Evento Aperitivo con il curatore

Mart, Rovereto

Prenotazioni entro il 23 maggio

Tutti gli eventi sono riservati ai possessori della Membership Card.

Info e prenotazioni: T. 0464 454169 membership@mart.tn.it