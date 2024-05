SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * ARCO: «INTERVENTO NOTTURNO LUNGO LA PARETE DEI COLODRI, ILLESI DUE CLIMBER INCRODATI»

12.27 - martedì 21 maggio 2024

Intervento notturno lungo la parete dei Colodri per due climber incrodati. Si è concluso intorno alle 22.45 di ieri sera un intervento per soccorrere due climber – una donna del 1970 e un uomo del 1993 di Trento – rimasti incrodati sulla via Festival, lungo la parete dei Colodri (Arco, valle del Sarca). I due climber stavano scendendo in corda doppia con l’intenzione di rientrare dopo essere stati sorpresi in parete dalla pioggia quando, nella parte bassa della via, a circa 70 metri da terra, la corda si è impigliata e i due sono rimasti incrodati. Illesi ma impossibilitati a proseguire, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 poco dopo le 19.30.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico. Sette operatori hanno raggiunto la cima della parete del Colodri e, dopo aver attrezzato una sosta, due di loro si sono calati per circa 250 metri fino a raggiungere i due climber, mentre i Vigili del Fuoco illuminavano la parete a giorno con la fotoelettrica. I due climber sono stati assicurati alle corde e calati per altri 70 metri fino alla base della parete. Illesi, non hanno avuto bisogno di alcun ricovero in ospedale.