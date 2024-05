QUESTURA DI BOLZANO * «TRASPORTATO AL PRONTO SOCCORSO DAL 118 AGGREDISCE E MINACCIA SANITARI E POLIZIOTTI, DENUNCIATO 48ENNE PREGIUDICATO SPAGNOLO»

11.24 - martedì 21 maggio 2024

Nel pomeriggio di venerdì scorso, gli Agenti in servizio presso il Posto di Polizia dell’Ospedale sono intervenuti in ausilio ai Sanitari “118” in quanto intenti ad assistere una persona in forte stato di agitazione da poco trasportata al Pronto Soccorso, soccorsa alla Stazione Ferroviaria.

Il soggetto – senza documenti, trasandato ed aggressivo nei confronti di chiunque gli si avvicinasse – sin dall’inizio si era mostrato non collaborante, per poi, all’improvviso e senza motivo, iniziare ad urlare minacce ed offese in lingua spagnola nei confronti sia dei Sanitari che dei Poliziotti.

Dopo essere stato visitato e, quindi, dimesso, non essendovi motivo per procedere al suo ricovero, il soggetto veniva invitato ad uscire dal Nosocomio e ad allontanarsi. Per tutta risposta, opponendo resistenza, l’individuo si aggrappava al lettino seguitando ad offendere e minacciare tutti i presenti, nel chiaro intento di non volersene andare, motivo per il quale veniva accompagnato all’esterno dagli Agenti di Polizia e dagli Addetti alla Vigilanza.

Dopo circa un’ora, il Personale del Posto di Polizia veniva nuovamente allarmato in quanto il soggetto era rientrato in Ospedale, aveva minacciato una ragazza alzandogli i pugni all’altezza del viso e si era quindi posizionato nel Bar sottostante al Pronto Soccorso, dove stava molestando ed aggredendo verbalmente la clientela.

Poiché la situazione si presentava sempre più delicata, alla Centrale Operativa della Questura veniva richiesto l’ausilio di un equipaggio della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato.

Nel frattempo il soggetto si era velocemente allontanato dal Bar per dirigersi in un’altra parte del Nosocomio, seguito da un Agente di Polizia e da un Addetto alla Vigilanza. Raggiunto e fermato, costui si girava di scatto ed aggrediva il Poliziotto, cercando di colpirlo al volto con due pugni. Subito bloccato a terra, veniva quindi fatto salire sulla Volante per essere condotto in Questura.

Qui, dopo essere stato identificato compiutamente, attraverso la comparazione delle impronte digitali, per tale C.V.M., 48enne cittadino spagnolo senza fissa dimora e con a proprio carico precedenti di varia natura, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria veniva denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia aggravata e rifiuto di fornire le proprie generalità.

In considerazione della gravità di quanto accaduto, peraltro all’interno di una struttura protetta qual è un Ospedale, della situazione riscontrata dagli Agenti e dei precedenti a suo carico, nei confronti di C.V.M. il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso la Misura di Prevenzione Personale prevista dal Codice delle Leggi Antimafia del FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO, con il Divieto di far rientro nel Comune di Bolzano per i prossimi 4 anni.

“Ancora un episodio di violenza in ambito ospedaliero, che ha creato non poca apprensione tra i Sanitari e tra le persone che vi hanno assistito – ha evidenziato il Questore Sartori –. In tale contesto quello tra la Polizia di Stato e la Direzione dell’Ospedale San Maurizio rappresenta un efficace modello di collaborazione, finalizzata a dare sicurezza a chi opera in questo delicato e sensibile ambito della vita civile”