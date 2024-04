FDI – GRUPPO COMUNE TRENTO * LETTERA A SINDACO IANESELLI: « LAGHI ALTOPIANO PINÉ, SI APRA UN TAVOLO DI CONFRONTO PER IL RISANAMENTO »

14.59 - martedì 30 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

APERTURA DI UN TAVOLO DI CONFRONTO PER IL RISANAMENTO DEI LAGHI DELL’ALTOPIANO DI PINE’

Il Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia, alla luce dell’entrata nell’APT di Trento delle APT di Baselga di Piné e di Bedollo, ha chiesto a pieno titolo al Sindaco di Trento Ianeselli, di adoperarsi al fine di promuovere un tavolo di confronto con tutti gli Organi, gli Enti Amministrativi e le Associazioni, interessati alla riqualificazione e al risanamento delle acque del lago della Serraia, attenzionando nel contempo anche le problematiche che nascono dallo sfruttamento per la produzione di energia elettrica mediante il pompaggio delle acque del lago delle Piazze.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.

Si allega il testo dell’interrogazione presentata il 29 aprile 2024

///

Al Presidente del Consiglio comunale Paolo Piccoli

Al Sindaco del Comune di Trento

Franco Ianeselli INTERROGAZIONE – IL COMUNE DI TRENTO E IL LAGO DELLA SERRAIA

Come molti sanno, il lago della Serraia e il vicino lago delle Piazze sono strettamente “legati” al Comune di Trento che è proprietario non solamente del sedime del lago della Serraia(p.f. 3362/1 C.C. Baselga diPinè 1), ma anche della prima parte(dalla diga poco in là p.f. 5442 C.C. Baselga di Piné 1)anche del lago delle Piazze, in forza del Decreto del Ministero per l’Agricoltura e per le Foreste d.d. 20/01/1940. Inoltre è riconosciuto a favore del Comune di Trento il possesso del diritto esclusivo di pesca su entrambi i laghi “fatto salvo” il diritto di Uso Civico di pesca alla “pedina” riconosciuto a favore dei censiti dei comuni di Baselga di Piné e di Bedollo”.

Da pochi giorni il legame tra i laghi dell’Altopiano di Piné, il territorio dei comuni di Baselga di Piné e Bedollo e il comune di Trento sono diventati più stretti grazie all’entrata nell’APT di Trento, delle due APT di riferimento del territorio.

L’interrogazione nasce dal fatto che dalle cronache della stampa locale e dai social il fenomeno di autrofizzazione algale nel lago della Serraia, che ha portato l’estate scorsa, prima al divieto di balneazione e successivamente al divieto di pesca, mediante due ordinanze distinte del Sindaco di Baselga di Pinè, non ha trovato ancora soluzione.

Visto che adesso il lago della Serraia si presenta, ai numerosi turisti che frequentano l’altopiano, come uno dei fiori all’occhiello per l’APT di Trento;

visto, sempre da notizie giornalistiche, che ci sia la possibilità di disporre(da parte del comune di Baselga di Pinè), per il risanamento del lago della Serraia, di dieci milioni di euro che prima erano destinati per i XXV Giochi Olimpici Invernali, che non avranno più luogo a Baselga di Piné.

Tutto ciò premesso,

si chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale

1. Se intenda chiedere o proporre, qualora non fosse già attivo, un tavolo di confronto con tutti gli Organi e Enti amministrativi interessati alla riqualificazione delle acque del lago della Serraia per consentire al più presto il risanamento del lago, attenzionando anche i problemi che nascono dallo sfruttamento per produrre l’energia elettrica dal pompaggio di acqua dal lago di Pinè

A norma di Regolamento, si chiede risposta in aula

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.

Consigliere comunale Giuseppe Urbani

Consigliere comunale Cristian Zanetti Consigliere comunale Daniele Demattè

Consigliere comunale Andrea Merler