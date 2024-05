CARABINIERI – CLES (TN) * CONTRASTO SPACCIO DROGA E ABUSO ALCOLICI: «UN ARRESTO / 4 DENUNCE / 9 SANZIONI »

18.11 - lunedì 20 maggio 2024

Operazione a largo raggio dei Carabinieri della Compagnia di Cles, in Val di Non, effettuata per tutelare i minorenni in occasione dello svolgimento, lo scorso sabato sera, di un evento musicale con DJ svoltosi in località Le Plaze del Comune di Predaia, sul Lago di Santa Giustina. Impiegate 7 pattuglie, tra personale in borghese e in divisa, del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cles e delle Stazioni di Predaia e Rumo.

Il servizio coordinato è stato organizzato al fine di prevenire e reprimere i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e per contrastare l’abuso di sostanze alcoliche anche a salvaguardia dei minorenni, la cui tutela è una delle priorità dei militari dell’Arma nelle Valli del Noce.

Il risultato è stato di 1 persona arrestata, 4 denunciate e 9, tra giovani e giovanissimi, sanzionati.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, a margine della manifestazione, durante i controlli, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio due ragazzi provenienti dalla Provincia di Bolzano e dalla Valsugana, il primo perché trovato in possesso di oltre 10 grammi di stupefacente tipo hashish, il secondo poiché occultava ben nove involucri contenenti stessa sostanza per un peso complessivo di quasi 10 grammi. Della loro presenza alla festa con la droga a seguito dovranno ora dare conto alla Procura della Repubblica di Trento.

Gli stessi militari, inoltre, unitamente a quelli della Stazione di Rumo, hanno anche segnalato all’Autorità prefettizia di Trento, per detenzione di stupefacenti per uso personale, altri 5 giovani, di cui un minorenne, trovati complessivamente con 1 spinello e 4 pezzi di hashish per un peso complessivo di quasi 3 grammi. Per due di loro è scattato anche il ritiro della patente in applicazione delle norme del Testo Unico sulla droga.

Nel corso della nottata e sempre a margine della manifestazione musicale, che ha visto un importante afflusso di ragazzi, la Stazione Carabinieri di Predaia ha arrestato un giovane che, durante il controllo, si è disfatto di un involucro contenente circa 1 grammo di sostanza bianca che verrà esaminata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma, per poi darsi alla fuga ed essere prontamente bloccato dai militari, ai quali il ragazzo opponeva resistenza. Del suo comportamento l’arrestato dovrà ora giustificarsi con il Tribunale del capoluogo trentino.

Infine, ancora la Stazione di Predaia ha sanzionato per ubriachezza molesta due persone ed altri quattro giovani in violazione delle norme provinciali sul consumo di alcool; in particolare, 2 maggiorenni per aver ceduto sostanze alcoliche ad altrettanti minorenni e due di minore età per aver consumato bevande alcoliche, così prevenendo soprattutto conseguenze spiacevoli di abuso da parte di ragazzi giovanissimi. L’importo totale delle sanzioni ammonta ad € 2.200.

L’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Cles resterà sempre alta durante tutta la stagione primaverile -ed anche nel corso di quella estiva-, soprattutto in occasione dello svolgimento di molteplici eventi di aggregazione giovanile e, in particolare, a tutela delle fasce minorili.

Per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a quando la loro colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.