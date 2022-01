21:22 - 8/01/2022

Lunedì la maggior parte degli studenti trentini rientrerà in classe, per questo nella giornata odierna la task force provinciale si è riunita per garantire un rientro in sicurezza. Obiettivo: tenere la scuola in presenza. Nei nostri comunicati odierni, oltre alla conferenza della task force provinciale, anche i numeri dei contagi Covid, in costante aumento spinti dalla variante Omicron.