CARABINIERI – TRENTO * CAMPAGNA “DUE RUOTE SICURE”: «500 I MOTOCICLISTI CONTROLLATI, 20 LE CONTRAVVENZIONI ELEVATE»

18.07 - lunedì 20 maggio 2024

Anche in questo weekend, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trento sono stati impegnati nell’attività di controllo stradale lungo le rotabili della Provincia maggiormente interessate dal mototurismo “sportivo”, al fine di vegliare sulla sicurezza dei vari utenti della strada, scoraggiando condotte di guida azzardate e potenzialmente pericolose.

Oltre 500 i motociclisti controllati, principalmente in Val di Ledro, Valle dei laghi, Val di Cembra, in Vallarsa e sugli altopiani sopra Rovereto e circa 20 le contravvenzioni elevate, quasi esclusivamente per velocità e sorpasso.