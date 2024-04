APT GARDA DOLOMITI (TN) * “CLEANUP DAYS“: « IN QUATTRO GIORNI RACCOLTI 2.000 KG DI RIFIUTI, 500 I PARTECIPANTI CHE HANNO CONTRIBUITO A RIPULIRE IL TERRITORIO » (VIDEO)

13.33 - martedì 30 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Grandissima partecipazione dei cittadini che durante i quattro giorni dell’iniziativa hanno raccolto oltre 2000 kg di rifiuti, sia in autonomia che con i CleanUP guidati: circa 500 i partecipanti totali sottolineando il forte senso di collaborazione e coinvolgimento del territorio Garda Trentino CleanUP Days.

Dal 25 al 28 aprile si sono svolti i Garda Trentino CleanUP Days, l’iniziativa dedicata alla raccolta dei rifiuti in natura promossa da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. in collaborazione con l’associazione no-profit PATRON.

La manifestazione per la prima volta ha toccato l’ambito turistico del Garda Trentino riscuotendo un grande successo di partecipazione, sia da parte dei privati cittadini che di enti ed associazioni locali.

È stato infatti un evento che ha coinvolto tutto il territorio: circa 44 gruppi tra azioni individuali, associazioni e CleanUP guidati con quasi 500 partecipanti che hanno contribuito a ripulire il territorio per preservare la natura circostante, raccogliendo oltre 2.000 kg di rifiuti su quasi 300 km di spiagge, strade e sentieri.

La tipologia di rifiuto trovata è stata molto varia a seconda della zona scelta: se infatti nei centri urbani e sul lungolago si trovavano più microplastiche e mozziconi di sigaretta, nell’entroterra si sono raccolti anche rifiuti più ingombranti, come ferrame, prodotti tessili e laterizi.

Il grande senso civico e la volontà dei cittadini sono stati fondamentali per la buona riuscita dell’evento, così come il supporto degli enti e delle associazioni che hanno sostenuto il progetto organizzando iniziative di raccolta o fornendo supporto nello smaltimento dei rifiuti. Tra questi si ricordano: Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità delle Giudicarie, Comune di Vallelaghi, Comune di Cavedine, Comune di Tenno, Comune di Drena, Comune di Fiavè, Liceo Maffei, Fraglia Vela Riva, Associazione Manifestazioni Rivane, A.P.S.P. Casa Mia, A.N.A. Tenno, Drena Oltre Confini, Plastic Free Valle di Ledro, Gruppo Mozac, Pro Loco di Fiavè, Plastic Free Valle dei Laghi e Plastic Free Ride.

“I numeri di questa prima edizione dei Garda Trentino CleanUP Days hanno superato le nostre più rosee aspettative: la nostra destinazione ha dimostrato quanto sia sensibile alla tematica e intendo ringraziare non solo tutte le associazioni, le amministrazioni comunali e gli enti che hanno contribuito a questo ottimo risultato, ma anche i singoli cittadini che hanno deciso di dedicare un po’ del loro tempo alla cura del nostro prezioso territorio” – ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.