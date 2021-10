FEDERAZIONE CORI – TRENTINO * FESTIVAL DEI LAGHI: « DOMENICA 17 OTTOBRE DUE GLI APPUNTAMENTI INTERREGIONALI, A CALDONAZZO E RIVA DEL GARDA »

La rassegna organizzata da Federcori Trentino in rete con Lombardia e Piemonte. Il Festival dei Laghi domani a Caldonazzo e a Riva.

Domani (domenica 17 ottobre), la Federazione cori del Trentino propone due appuntamenti interregionali nell’ambito del Festival dei Laghi. Il primo è in programma alle 16.00 nella chiesa di San Sisto a Caldonazzo, dove si esibiranno il Coro Emerald di Trento e la Schola Cantorum Don Arturo Moladori di Castrezzato (Brescia). Nel secondo, previsto a Riva del Garda sempre domani alle 16.00, la Chiesa di Santa Maria Assunta ospiterà il concerto del Coro La Gagliarda di Sarche e dell’Ensemble Sifnos di Brescia. Ingresso libero fino a esaurimento posti con esibizione di green pass. Seguiranno sabato 23 a Molveno e domenica 24 ottobre a Locca di Concei sul lago di Ledro due concerti con cori trentini e piemontesi.

Il Festival dei Laghi è organizzato da Federcori Trentino in rete con le associazioni omologhe di Lombardia e Piemonte con il contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il Festival segna il ritorno dei cori ai concerti in pubblico dopo la lunga interruzione delle attività dovuta alla pandemia, in luoghi particolarmente suggestivi sulle sponde dei laghi trentini, lombardi e piemontesi. Dodici nel complesso le esibizioni in calendario con due cori di regioni diverse ciascuna e 24 formazioni vocali coinvolte, 8 per regione.

https://www.federcoritrentino.it/it/news/festival-dei-laghi

*

Oggi Omaggio a Maria ad Arco

Si ricorda che oggi, sabato 16 ottobre, alle 20.30 nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Arco canteranno il Coro Rigoverticale di Mezzorocona e la Corale Claudio Monteverdi di Cles, secondo concerto della rassegna Omaggio a Maria promossa da Federcori.

https://www.federcoritrentino.it/it/cosa-facciamo/omaggio-a-maria/omaggio-a-maria-anno-2021