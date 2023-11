ITALIA 1 * “LE IENE – CASO CUCCHI“: « IN ESCLUSIVA PARLA FRANCESCO TEDESCO, UNO DEI CARABINIERI CHE AVEVA ASSISTITO AL PESTAGGIO DEL GIOVANE (17/11 – 21.15) »

17.50 - venerdì 17 novembre 2023

Oggi 17 novembre, eccezionalmente di venerdì, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili e Max Angioni.

Tra i servizi della puntata:

Gaetano Pecoraro torna sul caso di Stefano Cucchi, morto dopo essere stato pestato in una caserma dei Carabinieri, a Roma: Alessio di Bernardo e Raffaele D’Alessandro sono stati condannati a scontare dodici anni di carcere. La settimana scorsa, però, a quattordici anni dal suo omicidio, la Cassazione ha deciso la prescrizione per altri due carabinieri, entrambi già condannati per aver falsificato dei documenti. Si tratta di Francesco Tedesco, che aveva assistito al pestaggio di Stefano e che per molti anni non ha detto nulla, e del maresciallo Roberto Mandolini, comandante della stazione Appia, che ha cancellato i nomi dei due autori del pestaggio dal verbale di arresto. Entrambi non hanno mai rilasciato dichiarazioni alla stampa.

Nel servizio in onda domani, in esclusiva e per la prima volta, Francesco Tedesco ha accettato di parlare con Gaetano Pecoraro. “Ho cercato di fare il possibile per Stefano. Purtroppo, mi sono ritrovato in un meccanismo più grande di me”, dichiara Tedesco. Quando l’inviato gli chiede cosa intenda con quelle parole, l’uomo risponde: “Io ero un semplice carabiniere appena arruolato, sono stato anche minacciato da Mandolini. Avevo paura che facessero qualcosa anche a me”. L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti. Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.