INTESA SANPAOLO E VENCHI SPA *  COVID-19: « INSIEME PER SOSTENERE LE IMPRESE DELLA FILIERA E DEI TERRITORI E SUPERARE LA CRISI »

L’accordo è stato siglato utilizzando modalità a distanza, recentemente introdotte da Intesa Sanpaolo anche per la contrattualizzazione dei propri servizi, da Daniele Ferrero, CEO di Venchi e da Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Daniele Ferrero ha dichiarato: “Venchi è un’impresa che si situa al centro del sistema economico nazionale e si sente profondamente legata ad esso, e questo non è che uno dei modi in cui lo dimostra. Offrire ai nostri rivenditori strumenti innovativi ed efficaci come quelli messi a punto con Intesa Sanpaolo, significa supportare loro concretamente nella ripartenza e consentire a noi di mantenere un presidio capillare su tutto il territorio nazionale”.

Stefano Barrese ha commentato: “Supportare la ripartenza di una realtà come Venchi significa per noi contribuire al rilancio di un’eccellenza alimentare del Made in Italy. Le pmi che riescono a strutturare forti legami con la filiera ne ricavano stimoli di crescita importanti. Al contrario, un basso coinvolgimento tra imprese porta a risultati limitati e limitanti, con bassi contributi in termini di innovazione. Questo è l’idea alla base del Programma Sviluppo Filiere e delle iniziative di Intesa Sanpaolo per valorizzare la rilevanza di questi rapporti nell’ambito di realtà d’eccellenza”.