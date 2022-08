“LABORATORIO RIGENERA ROVERETO” (TN) * “LO SBARACCO DEI DISTRETTI: « DA SABATO 27/8 INIZIATIVE E NEGOZI APERTI PER “LA FIERA DELLE OCCASIONI”» (LOCANDINA PDF)

18.09 - venerdì 26 agosto 2022

Dopo il successo della prima edizione di un anno fa, promossa dai cinque Distretti del centro urbano di Rovereto allora appena costituiti, torna domani (sabato 27 agosto) lo “Sbaracco”, la fiera delle occasioni.

Saranno decine, infatti, gli esercizi commerciali, molti esporranno la propria merce anche all’esterno dei propri negozi, che proporranno alla clientela speciali promozioni, vendite di articoli e prodotti inediti o non ricorrenti, formule accattivanti ed originali. Molti punti vendita aperti anche in orario serale. Il tutto accompagnato da una serie di eventi ed iniziative dedicate a tutta la famiglia, dai bambini piccoli a genitori e nonni. Una giornata, insomma, tutta da vivere a Rovereto, fin dal mattino e fino a sera, in vie e piazze della città, grazie all’animazione assicurata dal progetto di Rigenerazione urbana di Rovereto.

Si parte alle 10 in piazza Malfatti, dove la “tana dei papà” proporrà il Villaggio Junior con tante attività per i più piccoli, con punto di ristoro a cura degli scout Cngei di Rovereto. Alle 10.30 in via Rialto-slargo fontanella il circolo bridge sarà a disposizione (anche con orario 17:30–19) per proporre ed illustrare questo antico ed appassionante gioco. Sempre in mattinata l’associazione Armonia proporrà per le vie del centro “pillole di danza gipsy”.

Molto ricco il programma nel Distretto S. Maria: dalle 9:30 nel giardino dell’ex chiesetta Sant’Osvaldo lo “sbaracco per bambine e bambini”, mercatino di scambio ed offerte di giocattoli e supporti didattici per i più piccoii Alle ore 18 originale concerto di percussioni africane con il gruppo “Gan”. Aperto fin dal mattino anche il Circolo S. Maria, che proporrà mercatino delle pulci e dj set.

Dalle 14 per le vie del distretto San Marco le postazioni di una sfilata itinerante di “Sottointese” con la presentazione di nuovi modelli. Nel tardo pomeriggio entrerà in scena anche la musica dal vivo: in Borgo S. Caterina dalle 17.30 spazio al gruppo musicale “New Season”, alle 20 esibizione del gruppo di danza “Dance Village”, in piazza Malfatti alle 18 lo spettacolo musicale “Le donne della musica italiana”, in Campiello del Trivio (sempre alle 18) esibizione del gruppo “The Chauffeurs” e, nel giardino dell’ex Catasto in via Carducci alle 18 il gruppo musicale “Disperato&Co.” presenta il suo originale repertorio ed alle 20 la “Pena Andaluza” proporrà una “noche flamenca”