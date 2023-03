PAT * CAMPIONATO ITALIANO VVF: FAILONI, « SONO STATE TRE GIORNATE DI DIVERTIMENTO TRA VOI, GRAZIE PER QUELLO CHE AVETE FATTO » (VIDEOINTERVISTA ASSESSORE)

18.22 - sabato 4 marzo 2023

L’evento in piazza Carera alla presenza dell’assessore provinciale allo sport Failoni. Con la cerimonia delle premiazioni a Pinzolo si è chiuso il 37° Campionato italiano Vigili del fuoco. Con la gara di fondo al passo Campo Carlo Magno e la gara di snowboard presso il centro Ursus Snowboard di Campiglio si sono chiusi oggi i campionati Italiani dei Vigili del fuoco che hanno visto come splendida cornice le montagne del Trentino occidentale e le piste del Campiglio. Le premiazioni dei campioni oggi in piazza Carera a Pinzolo, alla presenza dell’assessore provinciale allo sport Roberto Failoni. “Tre giornate di gare, tre giornate di festa e di sport, ma soprattutto tre giornate di divertimento tra voi. Grazie per quello che avete fatto”, ha detto Failoni, sottolineando il grande lavoro del comitato organizzatore e dei corpi locali schierati in piazza, che hanno avuto un ruolo fondamentale per la riuscita dell’evento. Failoni ha anche ricordato che i campionati sono stati “Un momento di grande amicizia e di confronto fra persone che vengono da tante regioni, senza dimenticare i nostri 400 trentini presenti”.

Sul palco per le premiazioni anche il dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna della PAT Raffaele De Col. “Sono stati dei fantastici giorni di sport, ringrazio i Vigili del fuoco di tutta Italia: siamo una grande famiglia e lo sport ci unisce”, ha detto De Col.

“Divertimento, agonismo e tanta sana emozione sulle nostre piste, grazie a chi ha organizzato questo evento, alla Provincia e ai comandanti locali, per questa sinergia tra i corpi dell’alta valle, che hanno dato prova di una bellissima organizzazione. Portate a casa l’entusiasmo di questo territorio”, ha detto il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini. Il presidente del comitato organizzatore e vicepresidente della Federazione Vigili del fuoco volontari Luigi Maturi, ha ringraziato quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento e ha chiamato sul palco Emanuela Pedrotti, della Federazione dei Vigili del fuoco volontari e Luca Cereghini, comandante dei Vigili del fuoco volontari di Pinzolo. Presente anche Andrea Bagattini, ispettore dell’Unione distrettuali dei corpi dei Vigili del fuoco volontari delle Giudicarie e numerosi rappresentanti, uomini e donne, dei corpi dell’Alta Rendena.

Lamberto Cignitti, dirigente dell’Ufficio Attività sportive del Ministero dell’Interno ha ringraziato per l’eccellente organizzazione “L’accoglienza e la capacità organizzativa del Trentino è nota e non è seconda a nessuno: un plauso e un grazie a tutti, agli enti locali, al comitato organizzatore e ai corpi dei volontari per questo evento che è stato fantastico dal punto di vista sportivo e anche sotto tutti gli altri profili. La presenza del capo del Corpo Nazionale all’inaugurazione dell’evento è stato un segnale che questo tipo di manifestazioni sono importanti e rappresentano un vero e proprio collante”.