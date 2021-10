RADIO 1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * COVID: BASSETTI, « SE INDENNI AD OTTOBRE E NOVEMBRE DOVREMMO POTERE TOGLIERE TUTTE LE RESTRIZIONI DAL PRIMO GENNAIO 2022 »

La situazione del Covid? “Comparando questa settimana con quella del 2020, oranel mio ospedale abbiamo avuto 4 ingressi, tutti non vaccinati. L’anno scorso, la stessa settimana, erano 70”. A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova. Come vede i prossimi mesi? “Se passiamo indenni ottobre e novembre, con pochi ricoveri e vaccinazione, dal nuovo anno, col 90% dei vaccinati dovremo poter togliere tutte le restrizioni”. Quando farà la terza dose? “Nelle prossime settimane”. Il suo collega Andrea Crisanti l’ha già fatta. “Perché ha più anni di me, ha la precedenza”. Con Crisanti prima vi scontravate spesso, ora siete amici? Una parola grossa – ha detto Bassetti a Rai Radio1 – diciamo che i vaccini ci hanno messo tutti d’accordo”.