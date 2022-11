UNIONE COMMERCIO E TURISMO * DISTRETTO “LA CAMPANA” – ROVERETO (TN) * « AL VIA IL DISTRETTO BLU, FESTA AL PARCO ISTRIA »

15.27 - sabato 19 novembre 2022

Partenza lanciata per il distretto La Campana, il distretto blu, il sesto nato nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana di Rovereto promosso da Comune di Rovereto (Tn) e Unione commercio e turismo.

Oggi un pomeriggio di festa nel parco Istria (ex parco Ferrari) in via Benacense insieme al volontariato, alle associazioni e agli operatori economici che hanno aderito con entusiasmo a questa nuova avventura salutata con favore dai cinque distretti, nati invece nell’estate 2021.

Un cammino che inizia oggi e che proseguirà nei prossimi mesi con attività e progettualità volte a valorizzare le peculiarità e le attrazioni di questo ampio territorio a sud di Santa Maria.