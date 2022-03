LUIGI CAMPESTRINI * SOSTE AUTO A ROVERETO (TN): « L’AMMINISTRAZIONE HA DECISO DI TOGLIERE LA PRIMA ORA GRATIS E RENDERE A PAGAMENTO LO STALLO IN PAUSA PRANZO »

17.46 - lunedì 21 marzo 2022

Non c’è solo il problema della sosta a Rovereto, che alcuni hanno già denunciato. L’amministrazione comunale ha deciso, come noto, di aumentare del 100% la sosta e di togliere la prima ora gratis oltre a rendere a pagamento anche lo stallo in pausa pranzo, con le relative ovvie ricadute sul commercio e sopratutto sulla ristorazione. Oltre a questo, sta facendosi strada un gran malumore per le vie del centro.

Si inizia a parlarne, sulle porte dei negozi vuoti, con i titolari: si sentono stritolati tra le conseguenze delle pesanti restrizioni per far fronte alla pandemia di Covid-19 che hanno subito negli ultimi 2 anni ed il recente aumento dell’energia e delle materie prime che sta creando nuovi problemi. Per Noi tutti i piccoli esercenti sono fondamentali per lo sviluppo di Rovereto: rendono la città viva e sicura.

Noi di Trentino Autonomista Libero chiediamo che l’amministrazione (come socio di maggioranza di Dolomiti energia) sostenga la comunità e ponga in essere tutte quelle azioni necessarie per non far morire chi da lavoro e tiene vivo il cuore della città.

*

Luigi Campestrini

Responsabile sezione Rovereto