SOLEO SHOW – MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * BRUNICO: « “MISS ALTO ADIGE SÜDTIROL“ E “MISS ROCCHETTA“, DOPPIA FINALE REGIONALE VENERDÌ 19 AGOSTO ORE 21.00 »

08.25 - venerdì 19 agosto 2022

Proseguono le finali regionali del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige con la penultima Finale Regionale per l’elezione dell’importante titolo di Miss AltoAdige-Sudtirol, che sarà ospitata per la prima volta, grazie alla collaborazione del Comune e dell’Associazione Turistica, venerdì 19 agosto a partire dalle ore 21.00 a Brunico Oberstadt in Via Ragen di sopra in una delle zone più belle della cittadina altoatesina.

Miss AltoAdige Sudtirol è un titolo speciale, creato ad hoc per l’Alto Adige e prevede che la ragazza che vincerà, possa accedere alle prefinali nazionali in programma dal 16 al 19 settembre, assieme ad altre 220 finaliste.

Alle ore 21.00 in centro paese i riflettori si accenderanno sulle candidate per la doppia elezione, Miss Rocchetta a cui parteciperanno tutte le candidate provenienti dal tutta la regione, e a seguire il titolo riservato solo alle candidate dell’Alto Adige, di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

La serata, sarà presentata dalla elegante Sonia Leonardi, titolare della agenzia di moda Soleo Show e vedrà le ragazze protagoniste di una serata che proporrà bellezza e moda.

Attenzione puntata anche sulla valorizzazione del Kilometro zero con la moda creata dai giovani studenti del Centro Moda Canossa, i futuri giovani stilisti che proporranno in passerella un flash delle loro creazioni.

La due vincitrici della serata di Gais formeranno il gruppo delle 9 ragazze assieme a Michelle De Pinto eletta Miss Miluna a Fiera di Primiero, ad Isabel Vincenzi eletta miss Cinema ad Andalo, a Giulia Barberini Miss Eleganza eletta a Moena, ad Eleonora Lepore Miss Sorriso eletta a Folgaria, a Maria Rosaria Perrotta eletta Miss Kissimo a San Leonardo in Passiria e a Beatrice Dalledonne eletta Miss Sport a Lagundo.

Un ringraziamento speciale va a tutti i media che ci seguono con interesse, e a Radio Nbc per la sempre preziosa collaborazione che dura da oltre 15 anni.

La prossima tappa per l’ultima Finale Regionale in cui verrà eletta Miss Rocchetta Trentino Alto Adige per l’estate 2022 sarà venerdì 19 agosto nella bellissima e caratteristica Brunico.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. info@soleoshow.com 0461.239111

Seguite tutti gli aggiornamenti sulle nostre pagine istragram Soleoevents e Miss Italia Trentino Alto Adige.