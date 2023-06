PAT * PNRR: FUGATTI, « ABBIAMO PRESENTATO AL MINISTRO FITTO TUTTI I PROGETTI, PER UN MILIARDO DI EURO » (VIDEODICHIARAZIONE)

18.56 - martedì 6 giugno 2023

Pnrr: Fugatti, pronti a far partire nuovi cantieri per il Trentino. “Abbiamo presentato al ministro Raffaele Fitto tutti i progetti, da circa un miliardo di euro, già approvati che riteniamo importanti e presenti nella graduatoria nazionale, ma che non sono stati finanziati con i fondi del Pnrr. Sono progetti in ambito agricolo, infrastrutturale, digitale e universitario. Progetti che noi riteniamo importanti per il Trentino. Ho detto che se il ministero è favorevole a finanziare anche queste opere con i fondi del Pnrr la Provincia autonoma di Trento è pronta a iniziarli e ultimarli entro il 31 dicembre 2026”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti al termine dell’incontro con il ministro Raffaele Fitto dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza.