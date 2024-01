SINAPPE * CASA CIRCONDARIALE SPINI GARDOLO – TRENTO: MAZZARESE, « RICHIESTA CHIARIMENTI, URGENTE INTERVENTO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE »

08.55 - giovedì 25 gennaio 2024

Alla Dott.ssa Maria MILANO

Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria – PADOVA

Alla Dott.ssa Anna Rita NUZZACI

Direttore Casa Circondariale – TRENTO

Al Dott. Massimo PARISI

Direttore Generale del Personale e delle Risorse – ROMA

Al Dott. Roberto SANTINI Segretario Generale Si.N.A.P.Pe – ROMA

Richiesta urgenti chiarimenti regolare espletamento lavoro straordinario personale Polizia Penitenziario di Trento ravvisato surplus pianta organica correttivi.

Egregio Provveditore,

in data data 08 novembre 2023, Ella ha avuto un incontro con tutte le OO.SS. con all’o.d.g.: D.M. 12-07-2023 – Ripartizione della dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria. Definizione delle piante organiche di sede. Relativamente alla Casa Circondariale di Trento, ha presentato già nell’informativa un ’ipotesi di decremento generalizzato per tutti i ruoli, soprattutto di n. 11 unità degli uomini e n. 17 unità delle donne, appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti, rispetto alla forza operativa al 16-10-2023, quindi a tutti gli effetti ravvisando un surplus di personale, che sarebbe dovuto essere assorbito con i pensionamenti e i trasferimenti futuri, non sostituti.

Pochi giorni dopo, con la nota m_dg.DAPPR05.10/11/2023.0051885.U ha partecipato a tutte le OO.SS., unitamente al verbale dell’incontro, l’ipotesi da Ella elaborata per la ridefinizione delle piante organiche di sede che ha trasmesso alla Direzione Generale del Personale del D.A.P., confermando in toto i decrementi ipotizzati nell’informativa, per l’istituto in questione. Posto che le piante organiche si possono definire come il progetto delle risorse umane indispensabili alle necessità dell’istituto penitenziario che tengono conto dei diritti dei lavoratori.

Considerato che nel corso del mese di novembre u.s., è stato espletato quasi interamente da parte degli appartenenti al ruolo degli Agenti/Assistenti, lavoro straordinario per oltre 3000 ore, idem il mese successivo ed altrettanto ci risulta già programmato per il mese corrente, risultato di turni regolarmente di oltre otto ore per tutto il personale. Con la finalità di intervenire, trovare soluzioni e apportare i dovuti correttivi di congruo incremento piuttosto che di decremento alla pianta organica, Si chiede con cortese urgenza di chiarire alla scrivente O.S., possibilmente previo approfondito confronto con il Direttore ed il Comandante dell’istituto penitenziario trentino, “come è possibile che un istituto con un surplus di personale ravvisato nella forza operativa dd. 16 ottobre 2023, espleti nei tre mesi seguenti 3000 ore di lavoro straordinario mensili e turni regolarmente di oltre otto ore.

Andrea Mazzarese

Segretario Regionale Sinappe