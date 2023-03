ROSSATO (FDI) * SANITÀ: « RSA SAN BARTOLOMEO, HO RICEVUTO SEGNALAZIONI DI PESANTI CONDIZIONI DI DISAGIO DEGLI OSPITI »

13.52 - venerdì 17 marzo 2023

RSA San Bartolomeo, Rossato (FdI): “Segnalazioni di pesanti condizioni di disagio degli ospiti.”

In questi ultimi giorni ho ricevuto delle segnalazioni circa una pesante condizione di disagio che starebbero attraversando alcuni ospiti della RSA San Bartolomeo, parte integrante della APSP Civica di Trento. Ho avuto modo di confrontarmi con alcuni parenti degli stessi ospiti e ritengo che la questione meriti un approfondimento. Le persone anziane che oggi risiedono presso le strutture dedicate sul territorio, sono una delle categorie più fragili della nostra società e dobbiamo loro la massima attenzione.

Ho già avvisato di quanto appreso l’Assessore Provinciale competente che ringrazio per l’attenzione mostrata e per la volontà di fare luce sulla situazione.

Rimango come sempre a disposizione di tutti i cittadini per qualsiasi problema inerente la salute e il benessere dei nostri anziani come in questo caso, ma anche per qualunque altra tematica sul territorio.

*

Cons. Katia Rossato – Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia