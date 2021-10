COPPOLA (EUROPA VERDE) * DDL ZAN: « AFFOSSATO IN SENATO CON IL VOTO SEGRETO, IL CAMMINO SI PRESENTA ORA DIFFICOLTOSO »

Affossato il DDL Zan con il voto segreto. L’iter del ddl Zan si blocca! Oggi il Senato ha infatti votato a favore della cosiddetta “tagliola” chiesta da Lega e Fdl: quindi è saltato l’esame degli articoli e degli emendamenti e si va direttamente verso il voto finale al testo. A favore si sono schierati 154 senatori, sono stati 131 i senatori contrari e due gli astenuti.

La votazione avvenuta a scrutinio segreto è stata accolta da un applauso.

Per il disegno di legge Zan, che garantirebbe un passo in avanti di civiltà per il nostro Paese, il cammino si presenta ora difficoltoso.

Il disegno di legge contro l’omobilesbotransfobia era stato approvato dalla Camera lo scorso 4 novembre 2020.

L’esame potrebbe riprendere tra sei mesi, a norma del regolamento del Senato.

I tempi si allungano e questo è un grave danno per un paese in cui ci sono ancora forti discriminazioni nei confronti delle persone Lgbtqi+, contro le donne e le persone portatrici di disabilità, contro i migranti. Il DDL Zan rappresenta una norma di civiltà che, come avviene nei casi di violenza razzista, vorrebbe stigmatizzare e punire ogni forma di violenza omotransfobica, attribuendo a questi reati una specificità che li rende particolarmente odiosi.

*

Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale

Gruppo Misto/Europa Verde