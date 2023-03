ITA AIRWAYS * “AIRBUS A330-900“: « L’AEREO È DEDICATO A GELINDO BORDIN, CAMPIONE OLIMPICO A SEUL 1988 »

16.43 - venerdì 31 marzo 2023

Primo Airbus A330neo con livrea azzurra di ITA Airways. Il primo Airbus A330-900 di ITA Airways con nuova livrea azzurra è uscito oggi dall’hangar della Final Assembly Line di Airbus a Tolosa. Porta il nome di Gelindo Bordin, campione olimpico a Seul 1988 e primo italiano a vincere l’oro nella maratona a cinque cerchi.

L’introduzione dell’Airbus A330neo nella flotta di ITA Airways rappresenta un ulteriore passo importante verso la sostenibilità. Più leggero, più silenzioso e più efficiente, vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto offerto inferiori del 25% rispetto agli aerei di precedente generazione.

L’A330neo entrerà in flotta in estate, per servire le rotte di lungo raggio e i nuovi collegamenti intercontinentali di ITA Airways.