CENTROSANTACHIARA.IT * “CINEMART“: « PROSEGUE CON IL FILM DI LAURA SAMANI “PICCOLO CORPO”, A ROVERETO (14/2 – 21.00) »

11.47 - sabato 11 febbraio 2023

Cinemart prosegue con “Piccolo Corpo”, film di debutto di Laura Samani. Grazie a questa pellicola la giovane regista italiana ha ottenuto lo scorso anno il David di Donatello come Miglior regista esordiente, Martedì 14 febbraio, ore 21, Auditorium Fausto Melotti di Rovereto

Sesto appuntamento con i film proposti da Cinemart, il ciclo di proiezioni curato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto, che dopo aver inaugurato la rassegna con la pellicola spagnola Alcarràs e aver proseguito con Leonora addio di Paolo Taviani, Marcia su Roma di Mark Cousins, Everything Everywhere All at Once di Kwan/Scheinert e Jane by Charlotte di Charlotte Gainsbourg, martedì 14 febbraio (ore 21) mette in calendario all’Auditorium Fausto Melotti il film del 2021 dal titolo Piccolo Corpo, film di debutto della regista italiana Laura Samani, che proprio grazie a questa pellicola ha ottenuto lo scorso anno il David di Donatello come Miglior regista esordiente.

Piccolo Corpo è interpretato da Celeste Cescutti e Ondina Quadri, e racconta il viaggio di una madre determinata a garantire il paradiso e un’identità al figlio morto.

In una piccola isola del nord est italiano, in un inverno agli inizi del Novecento, la giovane Agata intraprende un viaggio avventuroso per inseguire una leggenda che è alle sue orecchie risuona come una speranza capace di dare un senso alla sua esistenza.

Info biglietti. Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro, con una riduzione a 3 euro per i possessori della tessera del Cineforum.