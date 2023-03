FRATELLI D’ITALIA – TRENTINO * VISITE ISTITUZIONALI: « IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA DOMANI A CAVALESE AL PALACONGRESSI, PER “FUTURA 2023” (09.00) »

11.46 - lunedì 6 marzo 2023

Il ministro per la sovranità alimentare onorevole Francesco Lollobrigida interverrà a Cavalese al Palacongressi domani 7 marzo nell’ambito dell’evento FUTURA 2023 che inizierà alle ore 9:00.

Si tratta della prima edizione di un evento esclusivo ideato dall’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto (ADG) durante il quale il mondo dell’enogastronomia fa squadra con il territorio italiano. L’appuntamento, che avrà cadenza annuale, apre confronti sui temi più attuali per tracciare scenari futuri.

L’iniziativa pone al centro della discussione degli operatori tecnici il tema dell’alimentazione di qualità e dell’eccellenza italiana sul quale il ministro Lollobrigida ha indicato una chiara strategia sin dall’inizio della legislatura imprimendo un’accelerazione sulle politiche di supporto al settore e di promozione del prodotto italiano sul mercato nazionale ed estero. In questo quadro si sono inserite anche le politiche attive a tutela del settore produttivo per il contenimento dei danni derivanti dai grandi predatori, tema tornato prepotentemente di attualità in questi ultimi giorni.

Il ministro sarà accompagnato dall’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige, dal commissario provinciale di Bolzano Marco Galateo e dalla candidata presidente di Fratelli d’Italia per il Trentino Francesca Gerosa.