FLP – TN/AA * UFFICI GIUDIZIARI: « RINUNCIARE ALL’UFFICIO PER IL PROCESSO NELLA CORTE D’APPELLO DI TRENTO (COMPETENTE ANCHE PER BOLZANO) È GRAVISSIMO »

All’Ufficio per il Processo per la Corte d’Appello di Trento, competente anche per la Provincia Autonoma di Bolzano, il Ministero della Giustizia ha destinato numero 79 Funzionari Giudiziari, vincitori del concorso RIPAM. Di cui 51 a Trento e 28 a Bolzano.

I fondi per le assunzioni “straordinarie”, a fondo perduto, derivano dal PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, messi a disposizione dall’Europa per il reclutamento di oltre 22.000 addetti in tutta Italia, finalizzati a dare attuazione al Recovery Plan, ideato per migliorare, velocizzare ed innovare i processi.

Ad oggi, anche dopo numerosi interventi della FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” che ha sempre sostenuto l’importanza e la necessità di affiancare i magistrati nella loro azione giudiziaria, ci risulta che tutti i 51 funzionari destinati a Trento hanno preso servizio. Mentre dei 28 destinati a Bolzano, solo in tre hanno accettato l’incarico. Con un deficit assunzionale di 25 persone.

Per questo motivo, più volte siamo intervenuti con lettere alle Istituzioni (Ministero della Giustizia, Regione Trentino Alto Adige, Presidente Corte d’appello di Trento ecc…), per chiedere lo scorrimento della graduatoria degli idonei e coprire i posti vacanti in Alto Adige, anche in deroga al possesso del patentino di bilinguismo.

Nulla da fare! La politica, le stesse Istituzioni, hanno preferito far fallire l’Ufficio per il Processo in provincia di Bolzano che praticamente non esiste, pur di non venire incontro alle nostre richieste.

Difatti, ieri 13 giugno, tutti i 39 funzionari idonei della graduatoria per il distretto della Corte d’Appello di Trento, hanno preso servizio nei Distretti di Trieste e Venezia. In pratica tutti dirottati nel Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Tra questi molti residenti in Trentino che ci hanno supplicato per rappresentare le loro esigenze. Lavoratori che avrebbero fatto i salti mortali per restare negli Uffici Giudiziari della vicina città di Bolzano, oltretutto facenti parte della stessa Corte d’Appello di Trento, invece di dover accettare un posto di lavoro in altre Regioni.

Per la FLP tutto ciò è SCANDALOSO! INACCETTABILE! IRRESPONSABILE!

Siamo molto arrabbiati ed indignati dall’arroganza e dalla pochezza di alcuni rappresentanti delle Istituzioni che, pur di non cedere alle richieste legittime di coloro che ragionevolmente tentano di trovare una soluzione alle esigenze dei lavoratori si trincerano dietro norme e codicilli non più attuali e che penalizzano le stesse Istituzioni di cui sono i rappresentanti.

Per questo motivo abbiamo inviato una lettera al Presidente della Repubblica ed al Ministro della Giustizia per chiedere urgenti provvedimenti finalizzati a sopperire alle scandalose inadempienze di coloro che si sono resi responsabili di questo clamoroso fallimento.

Occorre fare in fretta ed indire immediatamente un nuovo concorso per assumere 25 funzionari da destinare all’Ufficio per il Processo della Corte d’Appello di Trento, sede distaccata di Bolzano. Quest’ultima già compromessa da una carenza spaventosa di personale amministrativo non degna della tanto decantata provincia autonoma di Bolzano.

La Segreteria Regionale F.L.P.

G. Vetrone – C. Urgesi