PD – TRENTINO * CRISI GOVERNO: « FUGATTI FA BENE A RICORDARE CHE LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE è PREROGATIVA DEL CAPO DELLO STATO, SAREBBE BENE LO RAMMENTASSE A SALVINI »

Fa bene il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a ricordare che lo scioglimento delle Camere è prerogativa esclusiva del Capo dello Stato. Sarebbe bene che lo rammentasse innanzi tutto al leader del suo partito, Matteo #Salvini, che sembra averlo dimenticato.

Noi abbiamo la più completa fiducia nel Presidente #Mattarella, che ancora una volta saprà esercitare questa sua prerogativa costituzionale con imparzialità, equilibrio e saggezza. Doti che sembrano mancare del tutto al Ministro dell’Interno, che ignora come anch’egli ricopra una delicata funzione istituzionale, alla quale sarebbe opportuno che adeguasse il suo comportamento e la sua linea comunicativa.

Quanto ai rapporti col #M5S, il Pd non accetta lezioni da chi come Fugatti ha fatto parte, o come Salvini fa tuttora parte, di un governo di coalizione col movimento di Grillo. Un governo che ha portato il paese al disastro economico e all’isolamento internazionale.

*

Pd del Trentino