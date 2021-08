PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COMMISSARIO DEL GOVERNO: « IL RINGRAZIAMENTO DEL PRESIDENTE FUGATTI PER L’OPERATO GARANTITO IN QUESTI ANNI DAL PREFETTO LOMBARDI »

Il ringraziamento della Provincia al commissario del governo Lombardi. Un sentito ringraziamento viene espresso dal presidente della Provincia autonoma di Trento nei confronti del prefetto Sandro Lombardi, commissario del governo per il Trentino che ha terminato il suo servizio professionale nell’amministrazione dell’Interno.

Da parte del presidente della Provincia un vivo apprezzamento per l’operato garantito in questi anni dal prefetto, nell’ambito della piena collaborazione istituzionale tra la Provincia autonoma e gli organismi dello Stato, sul tema della sicurezza così come nella risposta tempestiva delle istituzioni per tutte le questioni che hanno interessato la comunità trentina.

Nonché per l’attenzione, dimostrata in questi anni dal commissario del governo, verso la particolare realtà istituzionale del Trentino, il suo territorio e la sua popolazione.

Nella convinzione, così continua il messaggio del presidente, che il rapporto con i rappresentanti del governo sul territorio, con tutte le forze dell’ordine e i corpi dello Stato potrà certamente proseguire con il medesimo impegno per la tutela degli interessi dei cittadini.