CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “CASTELDI’ SERA“: « OGNI VENERDÌ APERTO FINO ALLE 21.00, UN VIAGGIO TRA ARTE – MUSICA E APERITIVI NEI GIARDINI »

Il Castello del Buonconsiglio si apre alla città anche nelle serate di venerdì con arte, musica, emozioni, suggestioni e intriganti aperitivi nei giardini. Tra le tante iniziative pensate dal museo nell’anno del Centenario, siamo entusiasti di annunciare che ogni venerdì dalle 17:00 alle 21:00 si possono vivere alcuni ambienti del castello sotto una luce diversa.

L’iniziativa offre, alla tariffa ridotta di 5,00 euro, un’esperienza suggestiva e multidisciplinare: avrete l’opportunità di esplorare alcune sale del castello e le mostre temporanee accompagnati dai conservatori del museo che sapranno svelarvi i segreti e le storie che si celano dietro ai dettagli delle opere. Oltre alla speciale apertura serale, alle ore 18:00 per un ristretto numero di visitatori sarà proposta una visita esclusiva in una sala solitamente inaccessibile al pubblico, per immergersi nella storia e nei misteri celati tra le mura del Castello.

Venerdì 5 aprile gli ambienti aperti a tutti i visitatori, previo acquisto online del biglietto, sono: le Sale di archeologia, la mostra “Con Spada e Croce”, la Loggia veneziana e la Caffetteria del Museo mentre la sala visitabile straordinariamente per un piccolo gruppo di visitatori è il Salone al 4° piano di Castelvecchio (antico granaio). Per quest’ultima visita è necessaria una prenotazione obbligatoria e vincolante oltre all’acquisto del biglietto. Ma non è tutto: il viaggio attraverso il tempo e la bellezza sarà anche un’occasione di condivisione e dialogo davanti a un aperitivo o un apericena proposti nella rinnovata Caffetteria del Castello del Buonconsiglio curati da InFusione.

INFO: acquisto online del biglietto di ingresso o presso la biglietteria del Museo in orario 9.30 – 16.30.

Tariffa: 5,00 euro (escluso aperitivo/apericena)