PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SCUOLE MUSICALI: « FINANZIATA L’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA SVOLTA NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E PER QUELLO IN CORSO »

Scuole musicali del Trentino: finanziata dalla Provincia l’attività didattica a distanza.

Considerata l’emergenza Covid, che ha comportato la chiusura delle scuole superiori in presenza su tutto il territorio nazionale, la Provincia, con una delibera proposta dall’assessore Mirko Bisesti, ha ritenuto di finanziare l’attività didattica a distanza svolta nell’anno scolastico 2019/2020 dalle scuole musicali iscritte nel Registro provinciale, approvando, inoltre, le disposizioni sulla didattica digitale per l’anno scolastico in corso.

Il provvedimento si è reso necessario per garantire l’unitarietà della formazione a distanza tramite l’utilizzo di piattaforme e spazi di archiviazione per la fruizione delle lezioni. Per l’anno scolastico 2020/2021 vengono messi a finanziamento anche i singoli corsi di strumento che saranno svolti in modalità DAD, qualora non sia possibile attuare a distanza anche i corsi collettivi obbligatori previsti dal ciclo didattico.