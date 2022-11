PAT * CAVIT – ASSEMBLEA SOCI: ZANOTELLI, « FOCUS SU INVESTIMENTI – RICERCA – SOSTENIBILITÀ – LOTTA ALLE FITOPATIE »

18.31 - giovedì 24 novembre 2022

Questo il messaggio dell’assessore provinciale all’agricoltura durante l’assemblea dei soci Cavit. Zanotelli: “Investimenti, ricerca, sostenibilità, lotta alle fitopatie”. “In questo momento non semplice per la comunità trentina, abbiamo la responsabilità di ragionare sullo sviluppo delle nostre aziende. Cavit, che rientra fra i soggetti di rilievo del comparto vitivinicolo, in grado di creare sinergie e generare economia, come dimostra il suo bilancio, è segno di un sistema forte ed organizzato”.

E’ stato questo il messaggio dell’assessore provinciale all’agricoltura, Giulia Zanotelli, che stamani ha partecipato all’assemblea generale di Cavit, presso il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda.

L’assessore provinciale, nel rivolgersi al presidente di Cavit Lorenzo Libera e al direttore generale Enrico Zanoni, oltre che ai tanti amministratori e soci presenti, ha centrato il suo discorso su alcune parole chiave, la prima “investimenti”, proprio perché “è fondamentale portare avanti investimenti e progettualità nel sistema agricolo trentino per riuscire a guardare al futuro con un respiro un po’ più lungo, oltre che per sostenere le nostre aziende”, ha spiegato l’assessore. Poi “sostenibilità”, che deve necessariamente coniugarsi con “innovazione ed economia”, ma anche “ricerca”, un fronte presidiato dalla Provincia soprattutto attraverso l’importante lavoro della Fondazione Edmund Mach.

Quindi “fitopatie” con una raccomandazione forte sulla “flavescenza dorata”: “Lo ho già espresso in diverse sedi – ha commentato l’assessore Zanotelli – è indispensabile che ciascuno di noi faccia la propria parte, in termini di trattamento e di estirpo”. Infine il richiamo alla responsabilità, che deve essere collettiva: “Il Trentino ha saputo guardare lontano ed ha affrontato le tempeste con caparbietà grazie ad un lavoro di squadra. Ancor di più oggi dobbiamo proseguire questo cammino, consci sì delle sfide che ci attendono, ma con la responsabilità di individuare assieme i progetti per uno sviluppo ulteriore dell’agricoltura a vantaggio del comparto”.

Foto Daniele Panato