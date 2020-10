ANITA – ROMA * COVID: « LA SPAGNA SOSPENDE TEMPORANEAMENTE I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI, E L’ITALIA? »

La Spagna ha adottato la revoca temporanea dei divieti di circolazione per i veicoli oltre le 7,5 ton, nel periodo compreso tra venerdì 30 ottobre 2020 e lunedì 9 novembre 2020, inclusi.

Ciò in considerazione dell’eccezionale situazione determinata dall’emergenza COVID-19 che ha portato all’adozione di misure restrittive per la mobilità delle persone.

Di conseguenza, è prevedibile vi sia una minore congestione delle strade e questo consente una maggiore presenza di veicoli che trasportano merci anche durante i giorni solitamente vietati alla circolazione del traffico pesante. La deroga temporanea ai divieti non riguarderà il trasporto ADR e si applicherà su tutte le strade di competenza del Governo nazionale.

“Anche in Italia dovrebbe essere sospeso il calendario dei divieti di circolazione nei fine settimana, come avvenuto nei precedenti mesi di lockdown” dichiara Thomas Baumgartner, Presidente ANITA “considerato anche che finora l’industria lavora a pieno ritmo e non è stata interessata dai blocchi del Governo con le misure introdotte dagli ultimi DPCM”.

“Nei prossimi mesi l’autotrasporto sarà chiamato nuovamente ad un grande sforzo per assicurare la continuità negli approvvigionamenti alle strutture sanitarie, alla popolazione, alle attività produttive, ed è necessario possano farlo con la massima flessibilità e rapidità” continua Baumgartner.

Questo è il momento giusto per il Governo e il Parlamento di riconsiderare scelte di fondo della politica dei trasporti nel nostro Paese, che mettano il settore del trasporto e della logistica in primo piano, riconoscendo fattivamente il ruolo importante che riveste nell’economia del Paese.

“Esprimo l’auspicio che il prossimo anno si possa finalmente superare il calendario dei divieti di circolazione, come già hanno fatto molti Paesi in Europa” conclude il Presidente di ANITA.