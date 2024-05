QUESTURA DI BOLZANO * FURTO AGGRAVATO E CONTINUATO: «RUBA NEI NEGOZI DEL CENTRO, DENUNCIATO»

09.18 - giovedì 30 maggio 2024

Nel pomeriggio di martedì scorso un equipaggio della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato veniva inviata ad effettuare un intervento presso l’Esercizio Commerciale “ZARA” di via Museo per un furto perpetrato pochi minuti prima. L’Addetto alla sicurezza del negozio sopra menzionato aveva sorpreso un individuo – in seguito identificato per tale A. R., di nazionalità palestinese, con diversi precedenti penali e/o di Polizia a proprio carico, quali furto, resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo d’armi od oggetti atti ad offendere e spaccio di sostanze stupefacenti – il quale, mentre si accingeva all’uscita, faceva azionare l’allarme antifurto ed antitaccheggio.

L’Addetto alla vigilanza riferiva agli Agenti della Volante – nel frattempo giunti sul posto – di aver notato il soggetto in questione entrare in un camerino di prova con svariati indumenti, per poi uscirne con un numero inferiore, questi ultimi restituiti ed appoggiati su un bancone. I Poliziotti, pertanto, intimavano al soggetto di aprire la grossa borsa che aveva con sé; custoditi all’interno, oltre alla refurtiva rubata da “ZARA”, venivano rinvenuti altri capi di abbigliamento – con ancore le etichette apposte – sottratti furtivamente in un altro negozio di abbigliamento che si trova a pochi metri di distanza.

Condotto negli Uffici della Questura, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria il soggetto veniva denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato e continuato, mentre la merce recuperata veniva restituita ai legittimi proprietari.