PAT * SCIOPERO NAZIONALE 17 NOVEMBRE: « ADDETTI TRENTINO TRASPORTI SPA E TRENITALIA, ASTENSIONE DAL SERVIZIO DALLE 9.00 ALLE 13.00 »

18.03 - giovedì 16 novembre 2023

Trasporti pubblici locali e sciopero di domani, venerdì 17 novembre. In relazione allo sciopero nazionale indetto per domani, venerdì 17 novembre, e a seguito dell’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha disposto la riduzione a 4 ore limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, il Servizio mobilità pubblica della Provincia autonoma di Trento fornisce le seguenti informazioni sugli effetti dell’agitazione in Trentino.

Trentino trasporti SpA

Il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti S.p.A. si asterranno dal servizio dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Le corse iniziate prima delle ore 9.00 e non ancora ultimate verranno effettuate con le seguenti modalità:

Servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea;

Servizio Extraurbano/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa. Il servizio riprenderà regolarmente con le corse in partenza successivamente alle ore 13:00.

Trenitalia

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 i treni possono subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.