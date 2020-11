METEOTRIVENETO * METEO: « PRIMA DECADE DI NOVEMBRE PIù CALDA DEI PRIMI 10 GIORNI DI OTTOBRE, INVERSIONI TERMICHE MARCATE E SCIOGLIMENTO NEVE CADUTA AD OTTOBRE »

È piuttosto evidente agli occhi di tutti, anche dei meno esperti o appassionati di meteorologia, come le ultime settimane siano state caratterizzate da cielo sereno, temperature miti (soprattutto in montagna) e marcata inversione termica, esempio eclatante per la città di Trento, la minima di ieri mattina 10 novembre, alla stazione di Trento Nord Roncafort (quota 194 m.) di +3,0°C è stata praticamente identica a quella rilevata in Cima Paganella (quota 2125 m.) dove la temperatura minima si è fermata a +3,3°C (Stazioni rete Meteotrentino PAT), il tutto provocato da una solida alta pressione di matrice africana che staziona sul Mediterraneo centro occidentale e l’Italia, e la situazione almeno per i prossimi 6 giorni non è destinata a cambiare

CONFRONTO PRIMA DECADE DI NOVEMBRE CON PRIMA DECADE DI OTTOBRE

Siamo andati allora ad effettuare due confronti, il primo riguarda la prima decade di ottobre 2020 confrontata con la prima decade di novembre 2020, ne è risultato che specie in montagna è stato più freddo ad inizio ottobre che non ad inizio novembre.

Per alcune stazioni addirittura anche l’ultima decade di settembre è stata più fredda della prima decade di novembre, ma in questo caso “pesano” gli ultimi giorni di settembre che erano stati eccezionalmente freddi.

Per quanto riguarda le stazioni di fondovalle il dato che risulta evidente sono le temperature massime di questa prima decade, a Levico Terme il termometro ha raggiunto i +19,4°C (stazione rete Meteotriveneto) il 6 novembre, mentre la media delle massime della prima decade è pari a + 16,3°C che corrisponde ai valori normali delle massime per l’intero mese di ottobre.

Tra le stazioni in quota, spiccano in questa prima decade i valori massimi rilevati a Passo Sella (2240 m.) con +14,3°C registrati il 2 novembre, stessa temperatura massima che era stata rilevata il 14 agosto. E spiccano ancora di più i +10,1°C rilevati ai 2950 m. del Sass Pordoi sempre il 2 novembre, temperature decisamente estive per queste altitudini.

SCIOGLIMENTO NEVE CADUTA AD OTTOBRE

Peraltro, la successiva seconda decade di ottobre è stata molto più fredda della prima e si sono avute diverse nevicate anche abbondanti in montagna, neve che si è praticamente sciolta tutta fino a quote intorno ai 2300 metri (a seconda dell’esposizione o meno al sole), il tutto è ben evidente da questa foto che confronta il Monte Trentin (2320 m.) in Valsugana, tra il 17 ottobre 2020 ed oggi 10 novembre 2020.

Nell’allegato i dati delle rilevazioni: