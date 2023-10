MUSE – TRENTO * LAVORARE IN SALUTE: « GARANTIRE LA SICUREZZA DEL LAVORATORE, PER PREVENIRE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI (12/10 -20.30) »

18.22 - martedì 10 ottobre 2023

Lavorare in salute. In scena protagoniste e protagonisti della prevenzione. Giovedì 12 ottobre 2023 alle 20.30, MUSE – Museo delle Scienze. Performance teatrale di Bruzio Bisignano e dialogo con Stefano Debortoli – Vice Presidente Associazione Artigiani e Piccole Imprese, Manuela Faggioni – CGIL Trento. Daniele Gianordoli – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e Alessandro Pedrotti – Tecnico della prevenzione APSS. Modera Cristina da Rold, giornalista scientifica specializzata sui temi della salute.

Garantire la sicurezza del lavoratore per prevenire infortuni e malattie professionali. Nei luoghi di lavoro e per la legislazione italiana è necessario, ma come si applicano questi principi nella pratica? Cosa rende un ambiente lavorativo sicuro anche per la salute? Giovedì 12 ottobre 2023, alle 20.30 al MUSE, nel corso del secondo appuntamento del ciclo “Come restare in salute in un mondo che cambia?” si affronterà il tema così attuale e delicato con l’introduzione di una performance teatrale, dal titolo “Ocjo”, di Bruzio Bisignano.

A seguire, interventi e discussione con Stefano Debortoli – Vice Presidente Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, Manuela Faggioni – CGIL Trento, Daniele Gianordoli – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Settore Metalmeccanica) e Alessandro Pedrotti – Tecnico della prevenzione APSS. Il ciclo di appuntamenti è organizzato dall’Azienda Provinciale per i servizi sanitari e dal MUSE.

La performance introduttiva

L’esordio della serata è affidato alla performance teatrale, “Ocjo” di Bruzio Bisignano, un progetto “speciale”, unico nel suo genere, un’esperienza formativa dal forte impatto emotivo. In modo inusuale e innovativo, “Ocjo” sensibilizza e trasmette la cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza nel lavoro. Grazie a una testimonianza toccante e al monologo di Bruzio Bisignano, esperto formatore in ambito sicurezza pronto a trasformare i concetti in emozioni per arrivare a smuovere le coscienze, la performance presenta i numeri incredibili, i volti e le storie di persone che non ci sono più, i sogni spezzati di chi – sul lavoro – ha lasciato la vita o la salute.

Appuntamento successivo

Giovedì 26 ottobre 2023 alle 20.30 al MUSE

La cultura ci fa bene. Conoscenze, relazioni e stili di vita per il benessere delle comunità