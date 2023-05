ENI SPA * BILANCIO 2022: « UTILE D’ESERCIZIO A 5,403 MILIARDI / DIVIDENDO ANNUALE 2023 DI 0,94 EURO PER AZIONE / RINNOVATI GLI ORGANI SOCIALI » (REPORT PDF)

12.10 - mercoledì 10 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Eni: l’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2022 e rinnova gli organi sociali-

approvazione Bilancio Eni S.p.A. 2022

attribuzione dell’utile di esercizio 2022 di 5,403 miliardi alla riserva disponibile

dividendo annuale 2023 di 0,94 euro per azione

nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

approvazione del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2023-2025

approvazione della politica in materia di remunerazione 2023-2026 e voto favorevole sui compensi corrisposti

autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

eventuale utilizzo delle riserve disponibili a titolo e in luogo del dividendo 2023

eventuale utilizzo della riserva ex lege n. 342/2000 a titolo e in luogo del dividendo 2023

annullamento azioni proprie già in portafoglio

autorizzazione al CdA per l’annullamento azioni proprie che saranno acquistate nell’ambito del nuovo piano di buyback con la finalità di remunerare gli Azionisti