UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI * WWW.SIXTHCONTINENT.COM: «ESPOSTO ALL’ANTITRUST PER IL SITO DI ACQUISTI, SHOPPING CARD IMPOSSIBILE DA UTILIZZARE »

L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato un esposto all’Antitrust chiedendo di accertare la correttezza della pratica commerciale realizzata dalla società SixthContinent Europe Srl (“SixthContinent”) attraverso il suo sito internet www.sixthcontinent.com.

“Fai shopping con i crediti Sixth Continent” è lo slogan, “ma molti consumatori ci hanno segnalato che dopo aver acquistato la shopping card era impossibile utilizzare il proprio credito” afferma l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Inoltre, problemi anche per ottene il rimborso di quanto pagato per acquistare queste shopping card o del credito residuo restante” conclude Dona che ricorda come su questo operatore stesse già indagando da tempo l’Antitrust: è necessario chiarire subito la situazione per i consumatori che continuano ad utilizzarlo!”.