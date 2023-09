ON. CATTOI (LEGA) * CORRIDOIO BRENNERO: « IMPOSIZIONI UNILATERALI AUSTRIA, IL MINISTRO SALVINI AL LAVORO PER TUTELARE GLI INTERESSI NAZIONALI »

15.35 - mercoledì 20 settembre 2023

Brennero: Cattoi (Lega), ministro Salvini al lavoro per tutelare corridoio del Brennero contro imposizioni unilaterali Austria. “Grazie al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al lavoro per tutelare gli interessi nazionali sul Brennero. Sono ben noti i provvedimenti austriaci che, dal 2019, hanno limitato il transito dei trasportatori italiani diretti in Austria o intenzionati ad attraversarla per consegnare le merci nei Paesi europei. La Germania si è già unita all’Italia per chiedere a gran voce che venga risolto un problema che limita la libera circolazione di merci e persone, favorisce la concorrenza sleale e condiziona i flussi di export.

Il tunnel, inoltre, non collega solo Verona con Monaco, ma tutto il Nord Europa con il Sud Europa e il corridoio scandinavo- mediterraneo. Non è un problema solo del Trentino Alto Adige e delle aziende Italiane, ma di tutti gli europei. Bene dunque, l’intervento del vicepremier Matteo Salvini che ha deciso di attivare la procedura prevista dall’articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell’Ue. Una mossa decisa a tutela dell’Italia”. Così la deputata della Lega Vanessa Cattoi durante il Question Time al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.